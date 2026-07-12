Des chercheurs chinois ont annoncé une nouvelle étape en matière de sécurité pour l'exploration spatiale. Des scientifiques de l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Nankin ont conçu le concept d'une « boîte noire » spécialement protégée pour les engins spatiaux équipés de systèmes d'énergie nucléaire. Ce dispositif sert à stocker les données de vol et à réduire le risque de dispersion de matières radioactives en transmettant les coordonnées en cas d'accident. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces dernières années, l'intérêt pour les engins spatiaux dotés de systèmes d'énergie nucléaire a augmenté. De telles technologies sont cruciales pour les missions longue distance où les panneaux solaires sont inefficaces, notamment pour les vols vers Mars. Par exemple, la NASA étudie également des dispositifs nucléaires pour ses futures missions. Cependant, comme le crash de tels vaisseaux sur Terre pourrait provoquer une catastrophe écologique, un système permettant de les localiser et de déterminer leur état est une nécessité vitale.

Haute résistance et navigation BeiDou

Selon les calculs des ingénieurs, ce module compact, pesant seulement 4,5 kg et mesurant 16,5 × 16,8 cm, est capable de supporter d'énormes charges mécaniques. Il peut absorber une énergie d'impact allant jusqu'à 25 969 Joules. Selon Ixbt.com, ce module combine à la fois un enregistreur de données et une balise satellite basée sur le système de navigation BeiDou

Pour protéger l'électronique, les développeurs ont créé un boîtier multicouche. Cette structure se compose des éléments suivants :

Une coque extérieure résistante à la chaleur et aux chocs ;

Une couche spéciale absorbant l'énergie de l'impact ;

Une capsule hermétique protégeant le module électronique interne.

La construction a d'abord été modélisée sur un supercalculateur d'une puissance de 1400 Tflops. Les calculs ont montré que le système de protection multicouche est capable d'absorber environ 90 % de l'énergie de l'impact. Ensuite, les ingénieurs ont effectué des tests réels en projetant le prototype au sol à grande vitesse à l'aide d'un dispositif balistique. En conséquence, bien que la coque extérieure ait été endommagée, le module électronique interne a conservé sa capacité de fonctionnement et a continué à transmettre des signaux.

Garantie de sécurité pour les futures missions

Les chercheurs ont également développé une version plus avancée du dispositif, dotée d'un système d'amortissement gonflable. Selon les résultats de la modélisation, une telle construction réduit la charge d'impact de 44 % supplémentaires et, surtout, assure la flottabilité du dispositif à la surface de l'eau. Cela facilite grandement la recherche des appareils tombés dans l'océan.

Pour l'instant, le projet est au stade expérimental. Bien que les scientifiques chinois aient présenté leurs travaux, aucun plan précis concernant l'installation de ces systèmes sur de véritables vaisseaux spatiaux n'a été dévoilé. Si la technologie est mise en pratique, elle deviendra un élément de sécurité essentiel pour l'exploration spatiale à l'aide de moteurs nucléaires.

De telles innovations dans les technologies spatiales revêtent également une importance capitale pour des pays comme l'Ouzbékistan. Du point de vue de la sécurité mondiale, le contrôle des installations nucléaires et les technologies de localisation rapide en cas de crash servent les intérêts de toute l'humanité.