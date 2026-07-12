L'administration américaine a formé un nouveau Conseil consultatif scientifique dans le but d'étudier systématiquement les phénomènes anormaux non identifiés (UAP). L'astrophysicien de l'Université Harvard, Avi Loeb, a été nommé à la tête de cet organe prestigieux. Cette mesure témoigne d'un changement radical dans l'approche de Washington vis-à-vis de phénomènes qui, pendant des décennies, ont été classés secrets ou ignorés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le conseil travaillera en collaboration avec la Maison Blanche, le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines (AARO) du département de la Défense des États-Unis, le bureau du directeur du renseignement national (ODNI) et le FBI. Selon ixbt.com, la nouvelle structure couvrira non seulement les objets atmosphériques, mais aussi les phénomènes inexpliqués dans l'espace, sous l'eau et dans d'autres environnements.

Avi Loeb souligne que les activités du conseil ne viseront pas à réexaminer d'anciens rapports invérifiables, mais à collecter des données de qualité et à mener des analyses scientifiques à l'aide d'équipements modernes. L'élaboration de normes de surveillance uniformes a été définie comme la tâche principale de ce processus.

Approche scientifique et composition des experts

La nouvelle structure ne comprend pas seulement des astrophysiciens, mais un large éventail de spécialistes. Elle inclut des experts en systèmes de mesure, des biologistes, des océanographes, des anthropologues et même des psychologues. Cette diversité permet une évaluation complète et impartiale des phénomènes anormaux.

Selon l'un des membres du conseil, l'astrophysicien Nandal, une méthodologie rigoureuse utilisée dans les sciences fondamentales sera appliquée au sujet des UAP. Cela permettra de sortir le sujet du domaine des spéculations et des rumeurs pour l'élever au niveau de recherches basées sur des preuves concrètes.

Avi Loeb est connu dans les milieux scientifiques pour ses hypothèses audacieuses. Il est le fondateur du Galileo Project, axé sur la recherche de traces technologiques de civilisations extraterrestres. Loeb a également suscité de vifs débats avec ses opinions scientifiques sur l'origine artificielle possible de la comète interstellaire 3I/ATLAS.

Résultats attendus et financement

La communauté scientifique a accueilli cette nouvelle avec un optimisme prudent. Selon Mark Rodeghier, président du centre de recherche sur les OVNIS J. Allen Hynek, l'implication de scientifiques indépendants est une étape importante. Cependant, l'efficacité du conseil dépendra de son accès aux données et de sa capacité à publier les résultats des recherches.

Selon Robert Powell, membre de la Coalition scientifique pour les études UAP (SCU), une autre mission importante du conseil est de faciliter l'allocation de subventions publiques pour la recherche dans ce domaine. La mise en place d'un financement via la National Science Foundation des États-Unis pourrait ouvrir la voie à des découvertes scientifiques inattendues.

Cette initiative pourrait également intéresser les milieux scientifiques de pays comme l'Ouzbékistan, car les nouvelles technologies et méthodes d'analyse de données utilisées pour étudier les phénomènes anormaux contribuent au développement de la physique fondamentale et de l'astronomie.