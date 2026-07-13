Les négociations entre S7 et OAK concernant les avions Tu-214 se poursuivent

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Les négociations entre S7 et OAK concernant les avions Tu-214 se poursuivent

Les informations faisant état d'un arrêt des négociations entre la compagnie aérienne russe S7 et la United Aircraft Corporation (OAK) concernant la livraison d'avions de ligne Tu-214 ont été démenties. Le dialogue entre les parties se poursuit activement et il n'est absolument pas question d'annuler le contrat. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'agence TASS, qui cite le service de presse de S7, le transporteur et le constructeur sont en contact quotidien, et des progrès significatifs ont été réalisés dans plusieurs domaines clés depuis la signature du mémorandum en février 2024. Actuellement, les spécialistes travaillent à la définition des spécifications techniques des appareils.

Spécifications techniques et équipage

L'un des points centraux des négociations concerne la configuration du cockpit. Pour S7, la priorité est une modification pilotée par un équipage de deux personnes. Cela correspond aux normes aéronautiques modernes et permet de réduire les coûts opérationnels.

Néanmoins, la compagnie aérienne envisage également la possibilité d'accepter les premiers avions avec un équipage de trois personnes (deux pilotes et un mécanicien navigant) sous certaines conditions. Cela pourrait être fait afin d'accélérer le processus de production et de ne pas retarder le renouvellement de la flotte.

Actuellement, non seulement les paramètres techniques sont analysés en profondeur, mais aussi le modèle financier d'exploitation des avions et les processus logistiques. Il s'agit d'un projet stratégique pour l'industrie aéronautique russe, car le besoin en avions locaux a fortement augmenté dans le contexte des sanctions internationales.

Auparavant, diverses informations non officielles circulaient dans les médias selon lesquelles les conditions de l'accord entre S7 et OAK étaient en cours de révision ou que les délais de livraison étaient reportés indéfiniment. Cependant, la déclaration officielle a mis fin à ces rumeurs.

Les Tu-214 sont des avions de ligne russes à fuselage étroit pour les longs courriers, considérés comme des alternatives aux Boeing et Airbus étrangers. Ces processus sont également intéressants pour le marché aéronautique de l'Ouzbékistan, car la sécurité et la maintenance technique des vols régionaux dépendent en grande partie de l'état de la flotte aérienne des pays voisins.

S7OAKTu-214АвиацияРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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