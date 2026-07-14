Ruben Amorim veut attirer Ederson à Milan : le transfert à Manchester United a échoué

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Ruben Amorim veut attirer Ederson à Milan : le transfert à Manchester United a échoué

Le club italien de l'AC Milan a commencé à renforcer son effectif sous la direction de son nouvel entraîneur, Ruben Amorim. Il s'avère que les "Rossoneri" visent à recruter le milieu de terrain de l'Atalanta, Ederson. Ce transfert est devenu une priorité après l'arrêt des négociations avec Manchester United à la dernière minute. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le joueur brésilien de 27 ans était pressenti pour rejoindre la Premier League depuis longtemps. Cependant, selon Goal.com, l'accord d'Ederson avec Manchester United a échoué de manière inattendue. Bien que le joueur ait passé la visite médicale, les parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente lors de l'étape finale.

Le joueur « de rêve » de Ruben Amorim

Le nouvel entraîneur de Milan, Ruben Amorim, considère Ederson comme le candidat idéal pour occuper une place centrale dans ses schémas tactiques. Le technicien portugais voit en ce joueur, habitué à la Serie A et auteur de performances régulières, le nouveau pilier de l'équipe.

Selon Calciomercato, la direction de Milan a déjà contacté l'Atalanta et a commencé à étudier les conditions du transfert. Amorim a demandé à se concentrer sur des joueurs ayant de l'expérience dans le championnat italien pour restructurer l'équipe.

Prix du transfert et processus de négociation

Actuellement, le club de Bergame exige au moins 50 millions d'euros pour son leader. Bien que l'Atalanta soit connue pour être un club difficile en négociation, la situation contractuelle d'Ederson pourrait jouer en faveur de Milan. Le contrat actuel du joueur court jusqu'en juin 2027.

Si le joueur refuse de signer une prolongation, l'Atalanta pourrait accepter l'offre de Milan par crainte de voir sa valeur diminuer. Pour l'instant, les "Rossoneri" espèrent renforcer leur position dans la course au Scudetto en réalisant ce transfert.

Ederson s'est imposé ces dernières saisons comme l'un des milieux de terrain les plus fiables et dynamiques de Serie A. Son activité au milieu de terrain et ses actions défensives correspondent parfaitement au style de jeu agressif de Ruben Amorim. Les négociations officielles concernant une offre devraient passer à l'étape supérieure prochainement.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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