Apple poursuit OpenAI en justice : vol de données confidentielles

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Apple poursuit OpenAI en justice : vol de données confidentielles

Un sérieux conflit juridique a éclaté entre deux géants du monde technologique : Apple et OpenAI. La société Apple a déposé plainte contre OpenAI, leader dans le domaine de l'AI, l'accusant de vol de secrets commerciaux et d'obtention illégale de données confidentielles. Selon la plainte, OpenAI aurait obtenu des documents techniques cruciaux sur des produits non encore annoncés en débauchant d'anciens employés d'Apple. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les documents présentés par Apple, après avoir quitté l'entreprise, l'ancien ingénieur système Chang Liu a téléchargé des fichiers confidentiels en exploitant une faille (bug) rare et auparavant inconnue dans le réseau d'Apple. Cette vulnérabilité appartient à la catégorie "zero-day", ce qui signifie que l'ancien employé a réussi à l'utiliser à des fins malveillantes avant même que les ingénieurs d'Apple ne puissent la corriger.

Projets confidentiels et vol technique

Selon TechCrunch, Chang Liu est resté connecté au réseau d'Apple pendant plusieurs semaines après avoir commencé à travailler chez OpenAI. Il a approprié des dizaines de documents matériels, y compris des présentations d'ingénierie, des spécifications techniques et des informations sur des projets de produits non encore commercialisés. L'examen des journaux de serveur d'Apple a révélé que seul Liu avait exploité cette faille.

La plainte indique également que Liu a non seulement utilisé la faille système, mais a également accédé sans autorisation à l'ordinateur portable professionnel de sa connaissance, Yu-Ting Peng, qui était encore employé chez Apple à l'époque. Plus tard, Peng a également quitté Apple pour rejoindre l'équipe d'OpenAI. Cette situation est considérée comme une tentative systématique d'OpenAI de collecter des données internes d'Apple.

Selon les représentants d'Apple, l'ancien employé n'a pas non plus rendu l'ordinateur portable professionnel qui lui avait été confié et a tenté d'accéder aux services de stockage cloud de l'entreprise via celui-ci. En février 2024, il a été noté que Liu avait tenté à plusieurs reprises d'accéder au réseau interne d'Apple où sont stockés les fichiers d'ingénierie et les documents de projet.

Failles dans le système de sécurité

Cet incident a démontré une fois de plus à quel point il est difficile pour les grandes entreprises technologiques d'assurer la sécurité des données lors du départ des employés. En règle générale, toutes les autorisations d'un employé doivent être révoquées dès son licenciement. Cependant, en raison de bugs logiciels imprévus ou du facteur humain, le risque que des informations confidentielles tombent entre de mauvaises mains subsiste toujours.

Apple a annoncé avoir entièrement corrigé cette faille et fermé tous les points d'accès non autorisés. OpenAI n'a pas encore réagi officiellement à ces accusations. Ce processus judiciaire devrait avoir un impact sérieux non seulement sur les relations entre les deux entreprises, mais aussi sur les règles de rotation du personnel et de protection de la propriété intellectuelle dans toute la Silicon Valley.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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