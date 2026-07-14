SpaceX vers de nouveaux sommets : le prochain vol du Starship autorisé

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a obtenu une autorisation cruciale pour effectuer le prochain vol d'essai de son système de fusée le plus puissant, le Starship. La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a officiellement conclu l'enquête sur les anomalies survenues lors du 12e vol d'essai. Cette décision ouvre de nouvelles perspectives pour le Starship, l'un des projets les plus ambitieux de la conquête spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Rappelons que le 12e vol d'essai, qui a eu lieu en mai, s'est soldé par une explosion inattendue. Selon le rapport de la FAA, cet incident n'a causé aucun dommage à la santé publique ou aux biens publics. Les inspections menées par les experts de SpaceX et approuvées sous contrôle gouvernemental ont permis d'identifier les causes principales de l'accident.

Problèmes techniques et solutions

Selon les conclusions des experts, deux facteurs principaux ont causé la défaillance du propulseur Super Heavy. Premièrement, lors de l'ascension de la fusée, les composants du système moteur ont été soumis à une chaleur excessive. Deuxièmement, des erreurs ont été détectées dans les paramètres du système d'alerte d'urgence du moteur. Ces défauts ont provoqué des interruptions du système lors de la phase finale du vol.

Selon les informations d'ixbt.com, SpaceX a développé quatre mesures correctives importantes pour résoudre ces problèmes. Celles-ci incluent des processus techniques tels que l'amélioration du matériel de la fusée et la mise à jour des logiciels. La FAA a jugé ces mesures suffisantes et a autorisé la société à procéder au prochain lancement, sous réserve du respect de toutes les exigences de la licence de vol.

Quand le vol aura-t-il lieu ?

SpaceX prépare actuellement activement la mission Starship Flight 13. La société a déjà présenté au public des photos et vidéos de haute qualité montrant les essais à feu du premier étage du Super Heavy V3. Ces tests constituent une étape importante pour vérifier la stabilité des moteurs de nouvelle génération.

Selon les plans annoncés par la société, le 13e vol d'essai pourrait avoir lieu dès le 16 juillet de cette année. Il est attendu comme un spectacle passionnant pour les passionnés d'espace en Ouzbékistan et dans le monde entier. Le succès du projet Starship servira de base à la colonisation de la Lune et aux premiers pas de l'humanité sur Mars.

Il convient de noter que le Starship est actuellement le système de fusée le plus haut et le plus puissant au monde. Sa réutilisation complète devrait réduire considérablement les coûts de transport spatial. Cet accord entre SpaceX et la FAA est crucial pour maintenir l'équilibre entre sécurité et innovation dans le secteur de l'astronautique privée.