Guerre des prix sur le marché des puces : TSMC augmente ses tarifs, Rapidus attire les clients

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Guerre des prix sur le marché des puces : TSMC augmente ses tarifs, Rapidus attire les clients

TSMC, leader incontesté de l'industrie des semi-conducteurs, prévoit d'augmenter considérablement les prix de ses produits. Cette décision pourrait entraîner une hausse des coûts de production des smartphones, ordinateurs et appareils basés sur l'AI sur le marché technologique mondial. Cependant, Rapidus, nouvel entrant sur le marché japonais, compte profiter de cette situation pour attirer les clients du géant avec des prix nettement plus compétitifs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, TSMC prévoit d'augmenter de 15 % le prix de ses plaquettes de silicium 3-nm les plus avancées au second semestre 2026. Ce processus devrait se poursuivre en 2027 avec une hausse supplémentaire de 5 à 10 %. Il convient de noter que l'entreprise a déjà averti ses clients dès le quatrième trimestre 2025 d'une hausse des prix pour les produits fabriqués via les processus 4-nm et 5-nm.

Les plans ambitieux du Japon

Dans un contexte de hausse constante des prix par TSMC, la société japonaise Rapidus entre en scène avec une politique tarifaire agressive. L'entreprise prévoit de vendre des plaquettes basées sur le processus 2-nm à un prix bien inférieur à celui proposé par TSMC. Actuellement, Rapidus envisage de fixer un prix entre 3 et 3,5 millions de yens (environ 18 500 à 21 500 dollars) par plaquette.

À titre de comparaison, TSMC devrait demander environ 30 000 dollars pour ses plaquettes 2-nm. Cela signifie que le produit du fabricant japonais serait près de 10 000 dollars moins cher que celui de son concurrent. Un tel écart pourrait contraindre les grandes marques technologiques à revoir leur chaîne de production.

Actuellement, Rapidus est en négociation avec plus de 60 entreprises. Il est à noter que la plupart de ces clients potentiels sont des sociétés internationales basées hors du Japon. L'entreprise ne lutte pas seulement pour le prix, mais aussi pour le leadership technologique : le lancement d'un processus 1,4-nm encore plus perfectionné est prévu d'ici 2029.

Une nouvelle force dans l'industrie

Rapidus n'est pas qu'une simple startup, c'est une alliance de géants industriels japonais. Fondée en 2022, cette entreprise est soutenue par les structures majeures suivantes :

  • SoftBank
  • Sony
  • Toyota
  • Denso
  • Kioxia
  • Mitsubishi UFJ
  • NEC
  • NTT
Basée dans le quartier de Chiyoda à Tokyo, cette alliance vise à restaurer l'influence passée du Japon sur le marché des semi-conducteurs. Si Rapidus tient ses promesses et fournit des puces de qualité à bas prix, cela aura un impact sérieux sur la stratégie de géants comme Apple, NVIDIA et Qualcomm. Pour des marchés comme l'Ouzbékistan, cela pourrait contribuer à la stabilisation future des prix des gadgets.

TSMCRapidusTechnologieSemi-conducteursJapon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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