SpaceX prêt pour un nouveau vol : Starship déploiera des satellites de troisième génération

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a autorisé SpaceX à lancer de nouveaux prototypes du système de fusée Starship. Cette décision a été prise après l'identification complète des causes de la défaillance technique survenue en mai. Les experts de l'entreprise ont résolu le problème et le prochain vol est attendu ce jeudi 16 juillet. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La mission à venir sera le deuxième vol d'essai de la troisième version (V3) du système Starship. L'importance de ce vol réside dans le fait que la fusée transportera pour la première fois des satellites Starlink de troisième génération dans l'espace. Jusqu'à présent, Starship se limitait au transport de maquettes de satellites lourds. Désormais, des dispositifs de communication réels et beaucoup plus puissants seront envoyés dans l'espace.

Analyse des défaillances et modifications apportées

Lors des essais de mai, le bloc propulseur Super Heavy s'était élevé avec succès, mais il s'est écrasé dans le golfe du Mexique lors de son retour sur Terre. Les enquêtes menées par SpaceX et la FAA ont montré que de légères différences dans la séquence d'allumage des moteurs ont provoqué une rotation incorrecte du bloc de 90 degrés. De plus, des erreurs dans le système de signalisation des moteurs ont également contribué à l'échec.

Les ingénieurs de l'entreprise ont tiré des leçons de ces erreurs et ont apporté une série de modifications au matériel et aux logiciels. En particulier, la fiabilité du rallumage des moteurs a été augmentée et le système d'arrêt de vol en cas d'urgence a été perfectionné. Cette approche de « voler, échouer et corriger » est typique de l'entreprise dirigée par Elon Musk, et elle sert à accélérer le développement des technologies spatiales.

Satellites Starlink de nouvelle génération

Lors du prochain vol, 20 satellites Starlink de nouvelle génération devraient être mis en orbite. Ces appareils se distinguent par les caractéristiques suivantes :

Interconnexion via des lasers à haut débit ;

Augmentation significative de la vitesse Internet et de la capacité du réseau ;

Construction conçue pour brûler complètement dans l'atmosphère à la fin de la mission spatiale ;

Équipement de caméras spéciales pour filmer l'extérieur du Starship.

SpaceX a récemment introduit ses actions en bourse (IPO) sur le Nasdaq, devenant l'une des dix entreprises les plus valorisées au monde. L'entreprise a réussi à lever environ 86 milliards de dollars. Le projet Starlink est actuellement la partie la plus rentable de l'entreprise, mais les plans ambitieux d'Elon Musk, tels que les voyages interplanétaires et la création de centres de données dans l'espace, dépendent entièrement du succès du système Starship.

Selon ixbt.com, Starship V3 et les satellites Starlink de troisième génération revêtent une importance stratégique pour l'avenir de SpaceX. Si les essais de jeudi réussissent, cela ouvrira une nouvelle page dans l'ère des systèmes de fusées réutilisables et réduira encore davantage les coûts de transport de fret vers l'espace.