L'Inde se rapproche de son premier vol spatial : les systèmes Gaganyaan testés avec succès

L'Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) a terminé des tests cruciaux dans le cadre du programme Gaganyaan, le premier projet spatial habité de l'histoire du pays. Ces tests ont porté sur trois mécanismes fondamentaux assurant la sécurité du module d'équipage lors de son retour sur Terre. Ce succès marque l'une des étapes les plus importantes vers l'objectif de l'Inde d'envoyer ses propres astronautes dans l'espace de manière indépendante. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La première phase des tests visait à vérifier le système garantissant que le module d'équipage reste dans la bonne position à la surface de l'eau après son amerrissage. Ce mécanisme, appelé Crew Module Uprighting System (CMUS), repose sur des ballons remplis de gaz froid comprimé. Il garantit que la capsule revenant de l'espace ne se retourne pas et reste dans une position sûre pour les astronautes jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours.

Les experts de l'ISRO ont effectué une vérification complète du fonctionnement des ballons haute pression, des vannes de contrôle et des éléments gonflables. Selon les informations d'ixbt.com, lors du test, les ballons de gaz se sont déployés avec succès et ont rempli les éléments flottants au niveau requis. Cela a prouvé en pratique la capacité de la capsule à maintenir un équilibre stable à la surface de l'eau.

Systèmes de séparation et de protection des modules

Le deuxième test important était consacré au mécanisme de séparation entre le module d'équipage et le module de service. Le module de service fournit l'énergie et la propulsion au vaisseau, mais il doit être séparé en toute sécurité du compartiment habitable avant d'entrer dans l'atmosphère terrestre. Les experts ont vérifié le fonctionnement des éléments de connexion CSU-1 et CSU-2, confirmant que le processus de séparation s'effectue dans la séquence prévue et sans endommager la structure.

Dans la troisième phase, le système de couverture de protection supérieure du module d'équipage, le système Apex Cover, a été testé. Ce couvercle protège le système de parachutes des influences extérieures pendant le vol. Après l'entrée dans l'atmosphère, il est vital que ce couvercle se détache au moment précis pour permettre le déploiement des parachutes de freinage. Les résultats des tests ont confirmé le fonctionnement impeccable de ce mécanisme.

Le programme Gaganyaan n'est pas seulement une réussite technologique pour l'Inde, mais aussi un symbole de fierté nationale. Si le projet aboutit, l'Inde deviendra le quatrième pays après les États-Unis, la Russie et la Chine à envoyer des humains dans l'espace par ses propres moyens. Actuellement, les experts de l'ISRO analysent toutes les données recueillies et poursuivent les préparatifs pour le vol final.

Ces tests ont démontré une fois de plus qu'un retour en toute sécurité est un processus beaucoup plus complexe que le vol spatial lui-même. Des processus tels que l'amerrissage de la capsule, la séparation des modules et le déploiement des parachutes exigent une précision à la seconde près. En réussissant ces étapes, les ingénieurs indiens ont porté la fiabilité du projet à un nouveau niveau.