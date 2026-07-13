Slimbook présente ses nouvelles stations de travail Nexus conçues pour l'IA

La société espagnole Slimbook a annoncé une nouvelle gamme de stations de travail Nexus à haute performance. Ces ordinateurs sont spécifiquement conçus pour les développeurs de modèles d'IA et les professionnels effectuant des calculs intensifs. La nouvelle série comprend deux modèles principaux : le Nexus Ryzen AI et le Nexus Threadripper AI, plus puissant. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La version de base du Nexus Ryzen AI est équipée d'un processeur AMD Ryzen 9, prenant en charge jusqu'à 128 GB de RAM DDR5 et jusqu'à 4 TB de stockage SSD NVMe PCIe Gen5. Selon ixbt.com, l'aspect le plus remarquable de ce modèle est la possibilité d'y installer deux cartes graphiques professionnelles NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell. Le prix de départ de cette station est fixé à 1995 euros.

Modèle phare : Nexus Threadripper AI

Le modèle haut de gamme de la ligne, le Nexus Threadripper AI, est conçu pour des tâches complexes telles que l'entraînement de grands modèles de langage (LLM) et l'exécution locale d'IA. Il peut être équipé d'un processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX et d'une impressionnante mémoire RAM DDR5 de 512 GB. Pour maintenir une telle puissance, une alimentation de 2500 W certifiée 80 Plus Platinum est intégrée.

Les deux stations de travail sont présentées dans des boîtiers robustes en alliage d'aluminium. En matière de refroidissement, les développeurs offrent un large choix : les utilisateurs peuvent opter pour un refroidissement par air traditionnel ou un système de refroidissement liquide "tout-en-un" (AIO) à trois ventilateurs. Cela garantit que le système ne surchauffe pas.

Sur le marché ouzbek, de tels équipements professionnels sont généralement importés sur commande. À une époque où les technologies d'IA se développent rapidement, il est naturel que ces stations suscitent un grand intérêt parmi les développeurs locaux et les centres de recherche. L'utilisation de puces graphiques basées sur l'architecture NVIDIA Blackwell porte la vitesse de calcul à un nouveau niveau.

Le prix de départ du modèle Nexus Threadripper AI commence à 3880 euros. Avec ces appareils, Slimbook promeut non seulement le matériel, mais aussi la liberté logicielle, car ils sont parfaitement compatibles avec les systèmes d'exploitation open source.