General Fusion fait ses débuts en bourse : l'ère de l'énergie de fusion nucléaire commence

Un événement historique a eu lieu dans le monde de l'énergie : General Fusion a commencé à négocier sur le Nasdaq sous le symbole GFUZ. Elle devient ainsi la première entreprise d'énergie de fusion nucléaire à être cotée sur les marchés financiers mondiaux. Cette étape est cruciale non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le monde entier dans la quête d'une source d'énergie propre et illimitée. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dès le début des échanges, les investisseurs ont manifesté un vif intérêt pour cette nouvelle technologie. Lundi, le prix des actions a débuté à 12,85 dollars et a rapidement grimpé de 40 %. General Fusion a réussi à devancer de plusieurs mois son principal concurrent, TAE Technologies, soutenu par Donald Trump, dans la course à l'introduction en bourse.

Défis financiers et nouvelles opportunités

Ce début a été rendu possible grâce à une fusion avec Spring Valley Acquisition Corp. III (opération SPAC). Bien que l'entreprise ait initialement prévu de lever jusqu'à 230 millions de dollars, le montant final devrait être inférieur en raison des rachats d'actions typiques des processus de-SPAC. Selon les estimations du Globe and Mail, après tous les paiements, il pourrait rester moins de 30 millions de dollars à la disposition de l'entreprise.

Cependant, General Fusion a réussi à lever parallèlement 108 millions de dollars supplémentaires auprès d'investisseurs privés. Actuellement, la réserve de trésorerie de l'entreprise s'élève à environ 150 millions de dollars. Ces fonds sont vitaux, car l'année dernière, General Fusion a traversé une grave crise financière et a été contrainte de réduire ses effectifs de 25 %.

Approche technologique : Fusion par cible magnétisée

Fondée en 2002, General Fusion a abordé le secteur avec une approche unique. L'entreprise utilise la technologie de « fusion par cible magnétisée » (magnetized target fusion). Dans ce processus, des champs électromagnétiques sont utilisés pour créer des particules surchauffées — un plasma magnétisé — à l'intérieur d'une chambre tapissée de lithium liquide.

La particularité du processus réside dans le fait qu'un anneau de pistons spéciaux comprime le lithium liquide autour du combustible. En conséquence, les atomes fusionnent et libèrent une quantité colossale d'énergie. Alors que l'entreprise avait précédemment annoncé l'utilisation de vapeur pour actionner les pistons, elle a désormais précisé qu'elle utiliserait des « entraînements mécaniques synchronisés » modernes.

L'énergie de fusion nucléaire consiste à reproduire sur Terre le processus qui se déroule au cœur du Soleil. Si General Fusion parvient à commercialiser sa technologie, cela marquera un tournant révolutionnaire dans la lutte contre le changement climatique mondial et la garantie de l'indépendance énergétique. Pour l'instant, les investisseurs parient gros sur cet avenir « vert ».