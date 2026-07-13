12 États américains s'opposent à l'accord de 110 milliards de dollars entre Paramount et Warner Bros.

Les procureurs de 12 États américains ont intenté une action en justice pour bloquer la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery (WBD). Cette transaction massive, estimée à 110 milliards de dollars, suscite des inquiétudes quant à la création d'un monopole sur le marché des médias et à une hausse potentielle des prix pour les consommateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Une coalition dirigée par le procureur général de Californie, Rob Bonta, affirme que cet accord viole la loi antitrust Clayton. Selon la plainte, la fusion des deux grands studios nuirait gravement aux intérêts des cinémas, des distributeurs de télévision par câble et des téléspectateurs. En particulier, le contrôle des films à large diffusion et des blockbusters les plus rentables pourrait être concentré entre les mains d'une seule entité.

Le risque d'un nouveau géant sur le marché des médias

Si cet accord se concrétise, les plateformes de streaming Paramount+ et HBO Max, ainsi que des chaînes prestigieuses comme CBS, MTV, CNN et HBO, seront regroupées sous un même système. Cela signifie qu'une seule entreprise contrôlerait 27 % du marché de la distribution cinématographique aux États-Unis et 30 % du marché des blockbusters les plus rentables. Selon TechCrunch, une telle consolidation entraînerait non seulement une hausse des prix, mais aussi une réduction de la diversité créative.

Selon le procureur Rob Bonta, une telle concentration du marché limiterait les opportunités pour les histoires importantes d'être racontées. « Personne n'est au-dessus des lois. La Californie et d'autres États se battent pour un marché équitable, nous n'avons pas besoin de 'rois' dans l'économie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La direction de Paramount a rejeté ces inquiétudes, affirmant que le studio fusionné prévoit de produire au moins 30 films par an. Le PDG de Paramount, David Ellison, avait exprimé sa confiance en mai quant à la finalisation de l'accord d'ici septembre. Par ailleurs, les actionnaires de Warner Bros. Discovery ont approuvé cet accord en avril.

Réaction des représentants de l'industrie

Ce projet est critiqué non seulement par les autorités, mais aussi par les créateurs d'Hollywood — réalisateurs et acteurs. Ils craignent qu'une centralisation excessive de l'industrie des médias n'étouffe la concurrence et ne réduise l'espace pour les nouvelles idées. Malgré cela, le ministère de la Justice des États-Unis avait précédemment conclu que cette transaction ne nuirait pas aux consommateurs.

Actuellement, outre la Californie, les États suivants se sont joints à la procédure judiciaire :

Arizona et Colorado ;

Connecticut et Massachusetts ;

Minnesota et Nevada ;

New Jersey et Nouveau-Mexique ;

New York, Oregon et Washington.

Cette procédure judiciaire devrait constituer un précédent important pour le marché mondial des médias. Si le tribunal tranche en faveur des États, cela pourrait conduire à l'annulation ou à une modification radicale des conditions de l'une des plus grandes fusions médiatiques de ces dernières années. Pour l'instant, les représentants de Paramount et WBD s'abstiennent de tout commentaire officiel sur la plainte.