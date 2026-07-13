Messi toujours au sommet : grand changement dans le classement de la Coupe du Monde 2026

À l'approche des phases décisives de la Coupe du Monde, les débats s'intensifient non seulement autour des équipes, mais aussi autour des stars du tournoi. The Athletic a mis à jour son classement des joueurs les plus performants du mondial actuel, et à la première place, on retrouve encore Lionel Messi qui s'installe.

Messi premier, Mbappé deuxième

Dans le classement mis à jour, l'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, occupe la première place.

Le leader français Kylian Mbappé suit à la deuxième place. Ces deux joueurs sont au centre de l'attention tout au long du tournoi, non seulement pour leurs buts et passes décisives, mais aussi pour leur influence dans les moments cruciaux.

Pour Messi, ce classement montre une fois de plus que, malgré son âge, il reste un joueur capable de décider du sort des matchs dans les grands tournois.

Bellingham fait un bond en avant

L'un des changements les plus intéressants du classement concerne Jude Bellingham. Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre a progressé de quatre places par rapport au classement précédent pour atteindre la troisième position.

Cela signifie que son influence sur la Coupe du Monde 2026 ne cesse de croître. Bellingham ne se contente pas de distribuer le ballon au milieu de terrain ; il apparaît comme un joueur qui combine buts, pressing, mouvement et leadership.

C'est un signal très important pour l'Angleterre : l'équipe a Kane, mais c'est souvent Bellingham qui dicte le rythme du jeu.

À quoi ressemble le Top 10 ?

Selon l'interprétation de The Athletic, voici les 10 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde actuelle :

Rang Joueur Équipe nationale 1 Lionel Messi Argentine 2 Kylian Mbappé France 3 Jude Bellingham Angleterre 4 Harry Kane Angleterre 5 Erling Haaland Norvège 6 Michael Olise France 7 Ousmane Dembélé France 8 Achraf Hakimi Maroc 9 Vinícius Júnior Brésil 10 Aymeric Laporte Espagne

Il est remarquable que trois joueurs français figurent dans cette liste : Mbappé, Olise et Dembélé. Cela signifie que les Français sont parmi les meilleurs du tournoi non seulement collectivement, mais aussi individuellement.

Deux joueurs anglais dans le top 5

Jude Bellingham et Harry Kane de l'équipe nationale d'Angleterre sont entrés dans le top 4.

Alors que Kane se distingue par son sens du but, son expérience et sa régularité en attaque, Bellingham influence toute la dynamique du jeu.

Cela montre une fois de plus à quel point l'Angleterre possède un effectif solide avant les demi-finales. En termes simples, les "Three Lions" n'ont pas seulement des noms, ils ont aussi la forme.

Haaland dans le top 5, mais la Norvège a quitté le tournoi

Erling Haaland a pris la cinquième place du classement. Bien que l'équipe nationale de Norvège ait terminé son parcours dans le tournoi, la performance individuelle de Haaland a été hautement évaluée.

Cette situation rappelle une autre vérité dans le football : parfois, même si un joueur quitte le tournoi, son impact demeure dans les classements.

Pour Haaland, la Coupe du Monde 2026 restera peut-être dans les mémoires comme le tournoi qui a ramené la Norvège sur le devant de la scène.

Olise et Dembélé, l'arme secrète de la France

La présence de Michael Olise et Ousmane Dembélé dans le top 10 montre à quel point la ligne d'attaque de l'équipe de France est dangereuse.

Mbappé reste la star principale, mais les joueurs qui l'entourent accomplissent également un travail énorme dans le tournoi. La créativité d'Olise et la vitesse de Dembélé font de la France un test difficile pour n'importe quel adversaire.

En d'autres termes, le plan "on a bloqué Mbappé, c'est fini" ne fonctionne pas contre la France. Le réseau Wi-Fi est étendu : le danger vient de partout.

Que signifie le classement de Messi ?

La première place de Messi n'est pas seulement liée à la nostalgie ou à la réputation de son nom. Il reste une figure décisive dans le jeu de l'Argentine.

Chacun de ses mouvements met la pression sur la défense adverse, et chacune de ses passes peut se transformer en occasion. Peu importe les critiques et les débats entourant l'Argentine avant les demi-finales, le facteur Messi reste l'une des armes les plus puissantes.

Les matchs décisifs peuvent changer le classement

En Coupe du Monde, les évaluations les plus importantes sont souvent données lors des demi-finales et de la finale. Par conséquent, bien que ce classement reflète la situation actuelle, l'ordre pourrait changer après les matchs décisifs.

Si Mbappé emmène la France en finale, il deviendra le candidat numéro un. Si Bellingham qualifie l'Angleterre pour la phase finale, son classement pourrait encore grimper. Et si Messi atteint la finale avec l'Argentine, ce débat deviendra encore plus intense.

La question principale est désormais : le débat sur le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026 sera-t-il tranché par les statistiques ou par un moment de génie en finale ?