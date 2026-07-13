Record dans l'histoire de la Sony PlayStation : un passionné multiplie par 8 la mémoire vive de la console

Une véritable révolution technologique a eu lieu dans le monde du rétro-gaming : un ingénieur passionné connu sous le pseudonyme de TunerTom a poussé les capacités de la Sony PlayStation originale à un niveau inimaginable. Il a réussi à augmenter la mémoire vive (RAM) standard de 2 MB de l'appareil jusqu'à 16 MB. Il ne s'agit pas seulement d'une prouesse technique, mais d'une expérience unique révélant le potentiel caché d'une plateforme légendaire vieille de 30 ans. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, cette modification diffère radicalement des tentatives précédentes. Auparavant, d'autres experts avaient réussi à étendre la mémoire jusqu'à 8 MB, mais TunerTom, après avoir étudié le principe de fonctionnement des systèmes d'arcade basés sur l'architecture PlayStation, a conclu que le processeur était capable de traiter un flux de données allant jusqu'à 16 MB. Cette découverte a incité à apporter des changements majeurs au matériel de la console.

Une solution d'ingénierie complexe

D'un point de vue technique, ce processus a été extrêmement complexe. L'auteur a retiré les quatre puces EDO DRAM standard de 512 KB de la carte mère PU-18. À leur place, huit puces de 2 MB provenant d'anciens modules de mémoire d'ordinateur ont été installées. En raison du manque d'espace, certaines puces ont été placées directement sur la carte, tandis que les autres ont été empilées par-dessus.

Pour assurer le fonctionnement stable de l'appareil, une carte QSB (Quick Solder Board) spéciale a été utilisée pour connecter les circuits logiques supplémentaires. Grâce à cette « opération » complexe, la console a démarré avec succès et le système a pleinement reconnu la capacité de mémoire étendue. De telles modifications étaient généralement considérées comme théoriquement possibles, mais elles ont désormais trouvé leur preuve dans la pratique.

Résultats pratiques et limites

Bien que l'expérience ait été un succès, son application pratique reste pour l'instant limitée. En effet, la grande majorité des jeux sortis pour la PlayStation ont été programmés spécifiquement pour 2 MB de mémoire. Par conséquent, malgré l'augmentation de la capacité, aucun changement significatif n'est visible sur la plupart des projets classiques. Il a même été observé que certains jeux, comme Final Fantasy IX, fonctionnent de manière instable avec une telle configuration non standard.

Néanmoins, cette modification ouvre de nouvelles portes aux moddeurs de jeux à l'avenir. Les jeux dotés de patchs spéciaux pour 8 MB de mémoire pourraient se charger un peu plus rapidement sur ce système et bénéficier d'une fréquence d'images plus stable. Plus important encore, ce projet a démontré que les limites techniques des consoles rétro n'ont pas encore été entièrement explorées et que de nouveaux sommets peuvent être atteints par les passionnés.

Il est naturel que cette nouvelle soit également intéressante pour les amateurs de rétro-technologie. Étant donné que la PlayStation était l'une des consoles les plus populaires, de telles expériences de modernisation matérielle et de redonner vie à d'anciens appareils constituent un excellent exemple de créativité technique.