La querelle ouverte entre deux figures majeures du monde de l'IA — le patron d'OpenAI, Sam Altman, et le fondateur de SpaceX, Elon Musk — a suscité de nouveaux débats dans le secteur technologique. Au cœur de la controverse se trouve le projet de centres de données (data-center) situés dans l'espace. Sam Altman a qualifié l'idée de créer des capacités de calcul dans l'espace de simple promesse inventée pour attirer les investisseurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Tout a commencé lorsque Elon Musk a accusé Altman de fraude. En réponse, le patron d'OpenAI a accusé Musk de vendre aux investisseurs du marché public un projet de centres de données spatiaux à court terme. Derrière ces piques d'Altman se cache une opinion partagée par de nombreux spécialistes du secteur : il est peu probable que les centres de données dans l'espace deviennent une entreprise sérieuse dans un avenir proche.

SpaceX tente de justifier sa valorisation de deux billions de dollars par ses plans de lancement d'une flotte de centres orbitaux effectuant des tâches d'IA (intelligence artificielle) dans l'espace. Selon les analystes, de telles capacités pourraient créer des opportunités sans précédent pour les modèles SpaceXAI ou lancer un service de néo-cloud orbital. Cependant, les experts du secteur et les ingénieurs restent très prudents à ce sujet.

Obstacles techniques et inefficacité économique

Selon l'équipe de Google travaillant sur le projet de calcul orbital et d'autres fondateurs de startups, le projet de centres de données spatiaux ne sera pas rentable tant que le coût des fusées ne baissera pas radicalement et que la production de masse de satellites haute capacité ne sera pas mise en place. Pour l'instant, cette technologie ne peut pas rivaliser avec les centres de données terrestres.

Elon Musk présente la fusée Starship comme solution à ces problèmes. Si SpaceX parvient à rendre cette immense fusée entièrement réutilisable, le coût du transport de fret vers l'espace pourrait diminuer. Mais le projet Starship est encore en phase de test et, même après des tests réussis, l'entreprise se concentrera d'abord sur ses obligations envers la NASA et l'expansion du réseau Starlink.

Il convient également de noter que SpaceX a admis lors de ses réunions avec les investisseurs que le deuxième étage de la fusée Starship pourrait ne pas être entièrement réutilisable dans un avenir proche. Cela rend les centres de données spatiaux économiquement non viables. La promesse de Musk de « commencer les vols l'année prochaine » est accueillie avec scepticisme par les experts.

En conclusion, on peut dire que SpaceX pourrait lancer un satellite capable de traiter des données à haute vitesse l'année prochaine, mais la question de transformer cela en un système à grande échelle sera difficile à résoudre avant les années 2030. Les critiques de Sam Altman et d'autres experts sont basées précisément sur ce calendrier réaliste.