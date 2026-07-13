Deschamps désigne l'Espagne comme favorite : qui subit la pression avant la demi-finale ?

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a exprimé un avis prudent mais très clair sur l'Espagne. Il a reconnu l'adversaire en tant que champion d'Europe en titre, soulignant que le niveau de cette confrontation en demi-finale sera extrêmement élevé.

« L'Espagne est favorite »

Dans une interview accordée à Movistar, Didier Deschamps a déclaré qu'il connaissait bien l'équipe nationale espagnole. Il a rappelé les récentes confrontations entre la France et l'Espagne, mettant l'accent sur les points forts de l'adversaire.

« Nous connaissons bien l'équipe d'Espagne, ce sont les champions d'Europe en titre. Nous les avons affrontés l'été dernier en demi-finale de la Ligue des Nations », a déclaré Deschamps.

Le sélectionneur français a qualifié l'Espagne de favorite. Selon lui, ce n'est pas pour mettre la pression sur l'adversaire, mais une reconnaissance des résultats obtenus par les Espagnols.

Deschamps met-il la pression sur l'adversaire ?

Dans le football, de telles déclarations peuvent être interprétées de deux manières. D'un côté, Deschamps montre du respect envers l'Espagne. De l'autre, l'étiquette de « favori » ajoute une pression supplémentaire sur les épaules de l'adversaire avant la demi-finale.

Mais Deschamps lui-même a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'un jeu psychologique, mais d'une réalité.

« Avant la Coupe du Monde et au début du tournoi, on nous plaçait aussi parmi les favoris, mais l'Espagne est favorite. Ce n'est pas dit pour leur mettre plus de pression », a-t-il affirmé.

En termes simples, Deschamps a dit qu'il ne faisait pas de « mind games ». Mais dans le football, parfois, dire qu'on ne fait pas de « mind games » est en soi un « mind game ».

La France n'est pas une équipe ordinaire non plus

Bien que l'Espagne soit qualifiée de favorite, la France elle-même est considérée comme l'une des équipes les plus fortes du tournoi.

Les joueurs de Deschamps se distinguent par leur expérience des grands matchs, leur talent individuel et leur discipline tactique. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, entre autres, peuvent poser de sérieux problèmes à n'importe quelle défense adverse.

C'est pourquoi, dans cette demi-finale, il y a une question plus importante que le débat sur le favori : quelle équipe exploitera le mieux ses points forts ?

Quelle est la principale force de l'Espagne ?

Ces dernières années, l'Espagne se distingue par sa possession de balle, son jeu de position et l'audace de ses jeunes joueurs.

Le statut de champion d'Europe en titre leur donne également une grande confiance. Contre la France, on s'attend à ce que l'Espagne cherche à contrôler le ballon, à fatiguer l'adversaire et à dicter le rythme via son milieu de terrain.

Équipe Atout principal France contre-attaques rapides, talent individuel, expérience des grands tournois Espagne possession de balle, domination au milieu de terrain, mécanisme collectif Facteur décisif qui fera le moins d'erreurs sous pression

Le 4-5 de la Ligue des Nations est aussi dans les mémoires

Deschamps a également rappelé que la France avait affronté l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations l'été dernier, un match qui s'était soldé par un score de 4-5.

Ce match avait montré que les confrontations entre les deux équipes ne sont pas seulement un débat tactique, mais peuvent aussi devenir un scénario riche en buts et en drame.

Bien sûr, en demi-finale de Coupe du Monde, la prudence sera beaucoup plus élevée. Mais compte tenu du potentiel offensif des deux équipes, une seule action peut changer complètement le cours du match.

En demi-finale, les petits détails font la différence

Deschamps a souligné qu'il s'agit d'une demi-finale de Coupe du Monde et que le niveau est donc très élevé.

À ce stade, la préparation, la tactique et l'effectif, ainsi que la stabilité psychologique, sont cruciaux. Car en demi-finale, il y a peu de temps pour corriger une erreur.

Une mauvaise passe, une phase arrêtée ou un exploit individuel peuvent décider du billet pour la finale.

Plus qu'un pas vers la finale

Le match France-Espagne aura lieu le 14 juillet. L'équipe gagnante se qualifiera pour la finale de la Coupe du Monde 2026.

Deschamps a qualifié l'Espagne de favorite, mais la France est elle-même une équipe qui sait très bien comment gagner ce genre de matchs.

La question principale est désormais : l'Espagne justifiera-t-elle son statut de favorite ou la France montrera-t-elle à nouveau son sang-froid dans les grands tournois ?