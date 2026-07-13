Le Bayern Munich rejoint la course pour le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé

Le club allemand du Bayern Munich prend des mesures sérieuses pour recruter le joueur du FC Barcelone, Jules Koundé, afin de renforcer sa ligne défensive avant la nouvelle saison. Les Munichois considèrent le défenseur français comme l'une de leurs cibles prioritaires après ses performances solides sur la scène internationale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par le journal BILD, la direction du Bayern a contacté l'entourage du joueur ces derniers jours pour discuter de la possibilité d'un transfert à l'Allianz Arena. Le géant allemand étudie les conditions contractuelles du défenseur et son désir de quitter la capitale catalane.

La position du joueur et le facteur Hansi Flick

Bien que l'intérêt du club munichois soit élevé, des sources proches du joueur soulignent que Jules Koundé préfère pour l'instant rester au FC Barcelone. Le défenseur est déterminé à prouver sa valeur sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick et à consolider sa place dans le onze de départ.

Pour l'instant, aucune négociation officielle n'a débuté entre les clubs. Cependant, il est rapporté que la direction du FC Barcelone a retiré Koundé de la liste des "joueurs intransférables". En raison des difficultés financières du club, les Catalans sont prêts à envisager son transfert si une offre appropriée est formulée.

Historique des transferts et concurrence

En août dernier, le FC Barcelone avait prolongé le contrat du joueur jusqu'en 2030 pour le protéger de l'intérêt de clubs comme Manchester City. Pep Guardiola a longtemps souhaité voir le défenseur français dans son équipe, mais les Catalans avaient alors refusé.

Jules Koundé s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026. Sous la direction de Didier Deschamps, il renforce la défense aux côtés de William Saliba et Dayot Upamecano. C'est précisément cette régularité qui a attiré l'attention des recruteurs du Bayern.

Désormais, la direction du FC Barcelone est confrontée à un choix difficile : vendre le joueur pour une somme importante ou mettre sa forme internationale exceptionnelle au service des intérêts du club. Les Munichois devraient maintenir la pression jusqu'à la fermeture du mercato.