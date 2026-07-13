Rosatom présente la plateforme Kognitron pour la création d'agents d'intelligence artificielle

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Rosatom présente la plateforme Kognitron pour la création d'agents d'intelligence artificielle

La société d'État russe Rosatom a annoncé une nouvelle étape dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Développée par les experts de l'entreprise, Kognitron est une plateforme conçue pour créer, entraîner et déployer des assistants intelligents et des agents d'IA dans un environnement d'entreprise. Cette technologie devrait devenir un outil clé pour automatiser les processus de travail et accélérer la prise de décision dans les grandes entreprises industrielles. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

La particularité de la plateforme Kognitron est qu'elle peut traiter non seulement des données textuelles, mais aussi des images, de l'audio et des vidéos. Le système permet d'adapter de grands modèles de langage (LLM) à des tâches spécifiques de l'entreprise. L'aspect le plus important est que ce processus d'adaptation peut être effectué directement par des experts du domaine, sans l'aide de développeurs. Cela facilite considérablement l'intégration de la technologie dans les processus métier.

Un assistant numérique pour les experts du secteur

La nouvelle plateforme permet de créer des assistants IA spécialisés pour les employés de divers secteurs. En particulier, les juristes, les ingénieurs, les responsables des achats et les spécialistes du contrôle qualité peuvent utiliser l'aide de Kognitron dans leurs activités. Le système aide à réduire les erreurs humaines lors de l'analyse de grands volumes de documents, de la recherche d'exigences réglementaires et de la vérification de la documentation technique.

La plateforme est intégrée à la base de données d'entreprise de Rosatom. Elle y est utilisée pour la recherche intelligente d'informations sur les prix et l'analyse des produits achetés précédemment. Une telle approche contribue à accroître l'efficacité économique de la société et à optimiser l'allocation des ressources.

Rôle dans la sécurité industrielle et la conception

Dans un secteur exigeant une haute responsabilité comme l'énergie nucléaire, Kognitron est destiné à être utilisé dans la conception d'installations techniques et l'analyse des risques. Le système est capable de surveiller des processus techniques complexes et de fournir des conseils en temps réel aux employés lors de l'exploitation des installations. Cela porte le niveau de sécurité à une nouvelle étape.

Selon les experts, l'émergence de telles plateformes est non seulement une innovation technologique pour les géants industriels, mais aussi une nécessité stratégique. Avec l'aide de Kognitron, il est possible d'accomplir efficacement les tâches suivantes :

  • Traitement rapide de grands volumes de documents techniques et juridiques ;
  • Détection automatique des erreurs dans les documents de projet ;
  • Analyse de la conjoncture des prix lors des processus d'achat ;
  • Fourniture d'un support technique intelligent pour les clients et les employés.
Dans l'ensemble, la plateforme Kognitron vise à accélérer la transformation numérique dans l'industrie nucléaire russe. À l'avenir, il est fort probable que ce système soit proposé non seulement pour les besoins internes, mais aussi comme une solution universelle pour d'autres grands secteurs industriels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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