Un nouveau géant dans le monde de l'IA : Nous Research valorisé à 1,5 milliard de dollars

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Un nouveau géant dans le monde de l'IA : Nous Research valorisé à 1,5 milliard de dollars

La startup Nous Research, connue pour ses solutions open source dans le domaine des technologies d'IA, est sur le point de conclure un nouveau cycle d'investissement. Dans le cadre de cet accord, la valeur marchande de l'entreprise devrait atteindre 1,5 milliard de dollars. Ce chiffre témoigne de l'importance acquise par cette jeune entreprise sur le marché technologique mondial en un temps record. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations, le nouveau cycle de financement est mené par Robot Ventures. USV et plusieurs autres investisseurs majeurs participent également activement à ce processus. Nous Research prévoit de lever au moins 75 millions de dollars. Il est à noter que cette nouvelle survient seulement trois mois après que l'entreprise a annoncé son cycle d'investissement de série A de 50 millions de dollars.

L'agent Hermes et sa supériorité technologique

Le produit le plus célèbre de Nous Research est l'agent d'IA appelé Hermes. Tout comme son concurrent OpenClaw, il peut fonctionner localement sur l'ordinateur de l'utilisateur, mais Hermes possède plusieurs avantages uniques. En particulier, il est fourni avec un ensemble de « compétences » (skills) prêtes à l'emploi : il est capable d'effectuer des recherches sur Internet, d'écrire du code de programmation et d'analyser des images.

Un autre aspect important de l'agent Hermes est sa capacité à apprendre automatiquement et à développer de nouvelles compétences lors de l'interaction avec l'utilisateur. Grâce à cet agent, les utilisateurs peuvent automatiser diverses tâches et communiquer avec lui via des plateformes comme Telegram et Discord. De tels outils sont très populaires parmi les développeurs car ils permettent de contrôler l'IA à distance et sans interruption.

Open source et reconnaissance de la communauté

Selon ixbt.com, Nous Research travaille non seulement sur des logiciels, mais aussi sur un réseau décentralisé fournissant des capacités de calcul. Les modèles de langage spécialisés dans les calculs mathématiques et le codage développés par l'entreprise ont déjà attiré l'attention des experts du secteur. Sur la plateforme GitHub, le projet Hermes a accumulé plus de 214 000 « étoiles » et a été copié (fork) 40 000 fois, ce qui témoigne de son influence au sein de la communauté.

L'entreprise propose ses produits non seulement sur des ordinateurs personnels, mais aussi via des systèmes cloud. Les utilisateurs peuvent profiter d'une version cloud prête à l'emploi sans configurations complexes, avec des plans tarifaires allant de 20 à 200 dollars par mois. Les nouveaux investissements seront orientés vers l'expansion de la gamme de produits Hermes et l'amélioration du modèle économique.

Nous Research a été fondée en 2023 par Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Ryan Teknium et Shivani Mitra. En peu de temps, l'entreprise a réussi à gagner la confiance d'investisseurs prestigieux tels que Paradigm et OSS Capital. Pour les passionnés de technologie et les développeurs, de tels projets open source offrent une opportunité pratique d'apprendre et d'appliquer l'IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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