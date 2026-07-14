X modifie ses algorithmes : la plateforme devient moins un « champ de bataille »

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X modifie ses algorithmes : la plateforme devient moins un « champ de bataille »

Le réseau social X (anciennement Twitter), propriété d'Elon Musk, a apporté des changements importants à ses algorithmes afin d'améliorer la qualité des interactions entre les utilisateurs et de réduire l'environnement agressif sur la plateforme. Désormais, le système donne la priorité aux publications et aux commentaires laissés par les amis avec lesquels l'utilisateur a des relations mutuelles (mutuals). C'est ce qu'a annoncé Nikita Bier, responsable des produits de l'entreprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Nikita Bier a souligné qu'auparavant, ces informations cruciales n'étaient pas prises en compte par les algorithmes, ce qui faisait que les commentaires laissés par les proches des utilisateurs étaient relégués au second plan. Cela transformait la section des commentaires en un « champ de bataille » où des inconnus se disputaient. Grâce à ce nouveau changement, les utilisateurs verront en priorité les opinions des personnes qu'ils connaissent et avec lesquelles ils interagissent.

Communauté et centres d'intérêt

Cette « correction », qui semble mineure, devrait fondamentalement changer l'environnement général de la plateforme. Selon Bier, le nouvel algorithme aidera à former des groupes et des communautés autour des centres d'intérêt des utilisateurs. C'était l'une des fonctionnalités demandées par de nombreux utilisateurs depuis longtemps. X ne doit plus être simplement un espace numérique où diverses voix se crient dessus, mais un véritable lieu de dialogue.

Récemment, la plateforme X a introduit une série de nouveautés visant à soutenir les créateurs de contenu (creators). Par exemple, au début de l'année, l'entreprise a modifié son système de paiement pour encourager les contenus originaux plutôt que les contenus copiés depuis d'autres pages. De plus, un nouvel éditeur vidéo permettant de modifier des vidéos directement sur la plateforme a été lancé.

Concurrence et influence de Threads

Cette mesure du réseau social X intervient à un moment où la concurrence avec la plateforme Threads, appartenant à Meta, s'intensifie. Threads a récemment annoncé avoir atteint 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels et a introduit la fonctionnalité « Your Algo », qui permet aux utilisateurs de contrôler personnellement leurs flux (feed).

Pour les utilisateurs, ces changements pourraient également être perceptibles. Étant donné que les discussions dans le segment local sont souvent marquées par des insultes mutuelles et des malentendus, le fait que les algorithmes mettent l'accent sur le contenu des amis et des connaissances contribuera à réguler, ne serait-ce qu'un peu, la culture de la communication sur le réseau social. Désormais, X devient non seulement une source d'actualités, mais aussi un espace plus confortable pour communiquer avec des personnes partageant les mêmes idées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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