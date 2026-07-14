Quelle carte graphique pour Assassin's Creed Black Flag Resynced ? Résultats des tests

Le jeu récemment sorti Assassin's Creed Black Flag Resynced a attiré l'attention de nombreux joueurs grâce à ses capacités graphiques et ses exigences système. Les experts de TechPowerUp ont testé 35 types de cartes graphiques pour évaluer l'état technique de ce projet. Il s'avère que, bien que le jeu ne soit pas aussi exigeant que les titres les plus lourds sous Unreal Engine 5, un matériel moderne et puissant est nécessaire pour atteindre une fréquence d'images stable. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les résultats des tests, pour obtenir 60 images par seconde (FPS) en résolution Full HD (1080p) avec les paramètres graphiques maximaux, les utilisateurs auront besoin de cartes graphiques du niveau de la NVIDIA RTX 3070 Ti ou de la nouvelle génération RTX 5060. Cela montre que le jeu impose une charge importante même aux PC de milieu de gamme. Il est à noter que tous les tests ont été effectués sans technologies d'upscaling.

Qualité d'image élevée et supériorité de Radeon

Les exigences augmentent encore lors du passage à une résolution 1440p. Dans ce mode, au moins une RTX 5070 est requise pour maintenir 60 FPS stables. Il est intéressant de noter que les cartes AMD Radeon ont démontré une grande efficacité dans ce jeu. Par exemple, le modèle RX 9070 XT en 1440p est presque au niveau de la RTX 5080, alors qu'elle était censée rivaliser avec la RTX 5070 Ti.

Pour la résolution 4K, seuls quelques flagships du marché peuvent gérer la tâche. Les experts rapportent qu'à ce niveau, presque aucune carte autre que les RTX 5090, RTX 4090 et RTX 5080 ne peut maintenir une fréquence d'images supérieure à 60. Cela confirme la richesse visuelle et la gourmandise en ressources du jeu.

Ray Tracing et technologies

Lorsque la technologie Ray Tracing est activée, les performances chutent considérablement. Même la carte graphique la plus puissante, la RTX 5090, n'a atteint qu'environ 65 FPS en 4K avec le Ray Tracing activé. Cela témoigne de la complexité des effets visuels du jeu.

Néanmoins, Assassin's Creed Black Flag Resynced prend en charge toutes les avancées du marché moderne. Le jeu intègre des technologies d'upscaling et de génération d'images de NVIDIA, AMD et Intel. Cela permet aux propriétaires de systèmes moins puissants de profiter du jeu en optimisant les paramètres. Les analystes de TechPowerUp ont salué la qualité visuelle globale du jeu.