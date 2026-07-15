Lorde critique vivement les lunettes dotées d'IA : « Ce n'est absolument pas sexy »

Lors de son concert au festival Mad Cool à Madrid, la célèbre pop-star Lorde a exprimé sa vive opposition à une nouvelle tendance technologique : les lunettes intelligentes équipées d'IA. Selon la chanteuse, ces appareils ne menacent pas seulement la vie privée, mais manquent également de tout attrait esthétique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Sur scène, Lorde a souligné à ses fans qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer le réel de l'artificiel. « Il est de plus en plus complexe de percevoir la réalité dans notre monde. Vous ne savez pas si la personne en face de vous porte de simples lunettes de soleil ou ces foutues lunettes IA. Je peux vous dire officiellement : n'achetez pas ces lunettes. Elles ne sont absolument pas sexy », a ajouté la chanteuse.

Cette déclaration a eu un retentissement particulier, le festival étant sponsorisé par la marque Ray-Ban. En effet, Ray-Ban collabore actuellement avec Meta pour produire des lunettes intelligentes dotées d'IA. De plus, la chanteuse Jennie, qui est montée sur scène après Lorde, est l'ambassadrice officielle de ce produit. L'intervention de Lorde a été un coup inattendu en pleine campagne publicitaire.

Problèmes de confidentialité et de sécurité

Bien que Lorde se concentre sur l'esthétique, les experts en sécurité soulèvent des problèmes bien plus graves. Selon ixbt.com, ces appareils équipés de caméras et de fonctions IA peuvent être utilisés pour violer la vie privée, surveiller les gens à leur insu ou à des fins d'extorsion. Bien que Meta affirme avoir installé des voyants lumineux pour protéger la vie privée, ces mesures n'empêchent pas les nombreuses poursuites judiciaires et enquêtes.

Des scandales liés au processus d'entraînement de l'IA de Meta ont même éclaté. Selon l'une des plaintes, des travailleurs sous contrat au Kenya ont été contraints de visionner des vidéos explicites et violentes capturées par les lunettes. De tels cas soulèvent de sérieux doutes sur la transparence des méthodes de collecte de données des géants de la technologie.

Volume des ventes et dynamique du marché

Malgré les critiques, le marché des lunettes intelligentes continue de croître rapidement. Selon EssilorLuxottica, fabricant de Ray-Ban, les ventes de lunettes Meta AI ont dépassé les 7 millions d'unités en 2025. Ce chiffre est trois fois supérieur au volume total des ventes de 2023 et 2024. Face à l'intérêt croissant des consommateurs, Meta prévoit d'élargir sa gamme de produits dans ce domaine.

La position de Lorde est cohérente avec ses convictions passées. La chanteuse avait écrit par le passé qu'elle avait jeté son smartphone dans l'océan. Selon elle, la technologie ne devrait pas couper l'humain de la vie réelle. « Être ici et maintenant, c'est là que réside le vrai charme », a-t-elle conclu.

L'intérêt pour ces gadgets augmente progressivement, mais leur prix et les inquiétudes liées à la confidentialité font réfléchir beaucoup de monde. Les prises de parole de stars mondiales comme Lorde contribuent à façonner un regard critique sur les tendances technologiques.