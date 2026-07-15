GPD WIN Max 3: un ordinateur portable atypique avec processeur Ryzen AI Max et batterie amovible

GPD, entreprise connue sur le marché des ordinateurs portables pour ses appareils compacts et originaux, a présenté son ordinateur portable hybride de nouvelle génération : le modèle WIN Max 3. Cet appareil est conçu pour servir à la fois de station de travail puissante et de console de jeu portable, bouleversant les conventions de l'industrie grâce à ses solutions de conception. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la particularité principale de l'appareil est l'absence de batterie interne. Le fabricant a conçu la batterie sous forme de module amovible. Cela permet à l'utilisateur de gérer le poids de l'appareil et de s'adapter selon le scénario d'utilisation. L'ordinateur portable lui-même pèse 815 grammes, et avec la batterie, son poids atteint 1220 grammes.

Deux méthodes de connexion de la batterie

Les ingénieurs de GPD proposent deux méthodes pratiques pour connecter la batterie. La première consiste à placer la batterie directement dans un compartiment spécial à l'avant du châssis. Cette méthode offre du confort lors de l'utilisation sur un bureau. La seconde méthode est la connexion via un câble magnétique. Cela permet de mettre la batterie de côté, évitant ainsi la fatigue des mains, notamment lors de sessions de jeu en mode portable.

Les capacités techniques de l'appareil sont également impressionnantes. Le GPD WIN Max 3 est équipé du dernier APU puissant de la série Ryzen AI Max. Pour refroidir une telle puissance, le fabricant a introduit un module supplémentaire : un système de refroidissement externe composé de deux ventilateurs, pesant 170 grammes.

L'écran n'est pas en reste. L'ordinateur portable est doté d'un écran OLED de 9,06 pouces, fonctionnant avec une résolution de 2400 x 1504 pixels et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. De telles performances garantissent une fluidité d'image exceptionnelle, tant pour le travail graphique professionnel que pour les jeux dynamiques.

Mémoire et options de connectivité

La configuration de la mémoire peut varier selon les besoins de l'utilisateur :

Mémoire vive (RAM) : de 32 GB à 128 GB ;

Stockage principal (SSD) : à partir de 512 GB ;

Slots SSD supplémentaires : un emplacement standard et un emplacement Mini-SSD ;

Ports : port USB4 pour un transfert de données à haute vitesse.

Ce type d'appareil arrive généralement sur le marché via des commandes spéciales ou des boutiques spécialisées. Avec ses dimensions compactes (207 x 147 x 34 mm), le GPD WIN Max 3 est attendu comme la solution idéale pour les professionnels en déplacement constant ayant besoin d'une haute performance. Bien que la société n'ait pas encore annoncé les prix officiels, il appartient sans aucun doute au segment premium.