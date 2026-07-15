La société d'État russe Roskosmos et l'agence aérospatiale américaine NASA ont conclu un accord officiel pour poursuivre les opérations de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu'à la fin de 2030. Cette décision est cruciale pour la communauté scientifique mondiale, garantissant que le plus grand laboratoire de l'humanité dans l'espace restera opérationnel pendant plusieurs années supplémentaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet accord a été annoncé par le directeur général adjoint de Roskosmos, Dmitriy Bakanov, lors d'une conférence de presse tenue après l'amarrage réussi du vaisseau spatial habité Soyuz MS-29 à l'ISS. Auparavant, les parties avaient fixé la durée d'exploitation de la station au moins jusqu'en 2028, mais à la suite de nouvelles négociations, ce délai a été prolongé de deux années supplémentaires.

Nouvelles stations orbitales et perspectives de coopération

Il n'est un secret pour personne que l'ISS arrive actuellement à la fin de son cycle de vie. Pour cette raison, la Russie et les États-Unis travaillent activement sur des plans visant à construire leurs propres stations orbitales indépendantes à l'avenir. Néanmoins, le maintien du projet actuel a été jugé nécessaire pour assurer la continuité des expériences scientifiques.

Au cours des négociations, les parties ont discuté non seulement de l'avenir de l'ISS, mais aussi de la coopération après l'arrêt de ses activités. En particulier, Roskosmos et la NASA ont convenu de continuer à échanger des informations sur les aspects techniques des nouvelles stations nationales en cours de conception.

Selon Dmitriy Bakanov, une telle coordination technique servira à s'entraider en cas d'urgence dans l'espace et à maintenir des normes de sécurité communes à l'avenir. Cela démontre que, dans l'exploration spatiale, la coopération mutuelle joue un rôle tout aussi important que la concurrence.

La Station spatiale internationale est en orbite depuis 1998 et constitue une structure unique représentant les avancées technologiques de nombreux pays. Selon Ixbt.com, cet accord témoigne du fait que, malgré les complexités politiques dans le secteur spatial, la coopération scientifique reste une priorité.