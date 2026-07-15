Premier précédent aux États-Unis : New York gèle la construction de centres d'IA

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, s'apprête à annoncer un moratoire d'un an sur la construction de grands centres de traitement de données (data centers). Cette décision est considérée comme la première interdiction officielle au niveau d'un État aux États-Unis visant à freiner l'expansion des infrastructures d'IA. Cette mesure marque un tournant crucial dans l'équilibre entre développement technologique et sécurité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le moratoire concerne les grands projets d'une capacité supérieure à 50 MW, incluant ceux ayant déposé une demande de permis mais n'ayant pas encore débuté les travaux. Selon Ixbt.com, des exceptions sont prévues pour les centres de plus petite taille ainsi que pour les institutions aux besoins spécifiques comme les hôpitaux et les universités. Le gouvernement souhaite utiliser cette pause pour élaborer de nouvelles exigences environnementales et évaluer la charge sur le réseau électrique de l'État.

Crise énergétique et protection des intérêts des citoyens

L'administration de la gouverneure souligne que les data centers modernes destinés aux systèmes d'IA consomment plusieurs fois plus d'électricité que les plateformes de calcul traditionnelles. Cela augmente la charge sur le réseau global, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix de l'électricité pour les citoyens. Selon Kathy Hochul, l'épuisement des ressources naturelles et l'incertitude des prix représentent une menace sérieuse pour la population de l'État.

Selon les nouvelles règles, non seulement la construction sera interrompue, mais la question de la suppression des avantages fiscaux dont bénéficiaient auparavant les grands data centers sera également examinée. L'interdiction entre en vigueur immédiatement pour une durée d'un an, bien que ce délai puisse être raccourci si l'État adopte rapidement de nouvelles réglementations. Cette mesure est l'équivalent au niveau exécutif d'un projet de loi précédemment approuvé par la législature de New York.

Mécontentement social et avenir du secteur

L'attitude négative envers les infrastructures d'IA s'observe non seulement à New York, mais dans tous les États-Unis. Selon un sondage Gallup, 71 % des Américains s'opposent à la construction de data centers dans leurs régions. Il est intéressant de noter que le taux d'opposition à la construction de centrales nucléaires (53 %) est inférieur à ce chiffre.

Cependant, il n'existe pas de position unifiée parmi les États américains. Par exemple, bien qu'une interdiction similaire ait été introduite dans le Maine, la gouverneure Janet Mills y a opposé son veto car aucune exception n'était prévue pour certains projets. Parallèlement, des États comme la Californie, le Michigan et la Pennsylvanie continuent de soutenir le développement des infrastructures d'IA.

Cette décision de New York envoie un signal fort aux géants de la technologie. Désormais, des entreprises comme Microsoft, Google et OpenAI devront prioriser non seulement les capacités techniques, mais aussi les ressources énergétiques régionales et une législation environnementale stricte lors de la création de nouvelles puissances de calcul. Cela aura inévitablement un impact sur le rythme de développement de l'IA à l'avenir.