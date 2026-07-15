Miles Wang, chercheur talentueux chez OpenAI, leader mondial de l'intelligence artificielle, a décidé d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Il quitte les rangs du créateur de ChatGPT pour fonder une nouvelle startup visant à révolutionner les secteurs de la médecine et de la pharmacie. Ce projet se spécialise dans la découverte de nouveaux médicaments grâce à l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations de TechCrunch, Miles Wang est actuellement en négociations pour lever environ 200 millions de dollars pour sa nouvelle entreprise. Il est remarquable que cette startup, qui n'a pas encore pleinement démarré ses activités, soit déjà valorisée à 2 milliards de dollars par les investisseurs. Cela démontre à quel point la confiance dans le potentiel de l'intelligence artificielle dans le domaine des sciences de la vie (life sciences) est élevée.

Le fonds de capital-risque Lightspeed devrait mener les négociations. Bien que Wang ait refusé certains détails sur les indicateurs financiers et la description de l'entreprise, les experts du secteur prédisent que plusieurs autres chercheurs de haut niveau d'OpenAI rejoindront cette nouvelle équipe. Cette tendance confirme une fois de plus qu'il est devenu courant ces dernières années que d'anciens employés d'OpenAI créent des projets indépendants.

La course à l'intelligence artificielle en médecine

L'objectif principal de la startup fondée par Wang est d'identifier de nouvelles propriétés pour les médicaments existants et de donner une "seconde vie" aux préparations qui n'avaient pas réussi les essais cliniques auparavant. Cette stratégie est considérée comme beaucoup plus efficace et économiquement avantageuse que la création d'un nouveau médicament à partir de zéro. En effet, réutiliser des médicaments déjà jugés sûrs par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) permet d'économiser considérablement du temps et de l'argent.

La concurrence dans ce domaine est actuellement très forte. Par exemple, la startup Chai Discovery a récemment levé 400 millions de dollars pour une valorisation de 3,8 milliards de dollars. De même, Isomorphic Labs, issue de Google DeepMind, a finalisé un cycle de financement de 2,1 milliards de dollars en mai. Le projet de Miles Wang tentera de trouver sa place aux côtés de tels géants.

Quant à Miles Wang lui-même, il a quitté ses études à l'université de Harvard en 2024 pour rejoindre l'équipe d'OpenAI. Il y a travaillé sur des recherches explorant le potentiel des modèles d'intelligence artificielle pour accélérer les découvertes scientifiques. Il est frappant de constater qu'aujourd'hui, les investisseurs en capital-risque n'hésitent pas à investir massivement dans de jeunes fondateurs sans diplôme universitaire, mais dotés d'un haut potentiel technologique.

Le succès de cette startup pourrait, à l'avenir, réduire le processus de découverte de traitements efficaces contre les maladies graves de plusieurs décennies à quelques années. Pour des pays en développement comme l'Ouzbékistan, de telles technologies offriront également la possibilité d'accéder à des médicaments abordables et efficaces à l'avenir.