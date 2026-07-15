À une époque marquée par les conflits militaires modernes et le développement technologique, la protection des infrastructures critiques contre les attaques de drones (UAV) est devenue une question urgente. La société RT — proyektniye texnologii, filiale de la corporation d'État Rostec, a présenté le complexe Pautina (Toile d'araignée), conçu précisément à cet effet. Ce système vise à assurer une protection physique des points stratégiques tels que les dépôts pétroliers et les sous-stations électriques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le système Pautina se compose de structures métalliques modulaires qui forment une coque en filet robuste autour de l'objet protégé. Les développeurs affirment que ce complexe peut fonctionner efficacement même dans les conditions les plus difficiles. Selon les informations d'ixbt.com, la présentation du système a eu lieu dans la région de Tver lors d'une mission spéciale et a attiré l'attention des experts.

Capacités techniques et niveau de résistance

Le principal avantage de cette nouvelle solution réside dans sa haute résistance mécanique. Dans sa configuration de base, le complexe Pautina peut supporter l'impact direct d'un drone pesant jusqu'à 200 kg se déplaçant à une vitesse de 250 km/h. Cet indicateur est suffisant pour repousser les attaques de nombreux drones kamikazes largement utilisés aujourd'hui.

Le complexe est adapté aux installations de différentes tailles et peut couvrir des bâtiments de plus de 25 mètres de haut ainsi que des zones de toute superficie. Actuellement, le système est testé sur plusieurs sites du complexe énergétique. Ces tests servent à confirmer l'efficacité du système dans des conditions réelles.

Montage facile et sécurité incendie

La construction est principalement composée de colonnes porteuses, d'un filet renforcé et de supports. L'aspect unique du projet est que tous les éléments sont assemblés par des connexions boulonnées. Cela élimine le besoin de travaux de soudure lors du processus d'installation. Une telle approche permet d'installer le système même dans des espaces restreints et sur des sites où les exigences de sécurité incendie sont très élevées.

De plus, le complexe Pautina possède une architecture flexible. Si nécessaire, il est possible de renforcer ou d'agrandir la structure sans avoir à redessiner l'ensemble du projet. Cette caractéristique permet une modernisation rapide du système de protection en fonction de l'importance de l'objet ou de l'évolution du niveau de risque potentiel.

Selon les experts, de tels systèmes de protection passive donnent des résultats optimaux lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec des moyens de guerre électronique. Pautina devrait constituer une barrière fiable non seulement pour les terminaux pétroliers et les centrales électriques, mais aussi pour les grands entrepôts et d'autres sites industriels importants contre la menace des drones.