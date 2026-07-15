Kylian Mbappé critique Didier Deschamps : La France éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a ouvertement critiqué la tactique du sélectionneur Didier Deschamps après la défaite contre l'Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du Monde. Lors du match disputé à Arlington, au Texas, les « Bleus » n'ont pas trouvé leur rythme et ont manqué l'occasion d'atteindre une troisième finale consécutive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La star du Real Madrid a souligné lors de l'interview d'après-match les problèmes de l'équipe au milieu de terrain. Selon Mbappé, le système de pressing de la France n'a pas fonctionné, permettant aux milieux espagnols de prendre le contrôle total du jeu. Cela a été identifié comme l'une des causes principales de la défaite des Français.

Erreurs tactiques et espaces au milieu de terrain

Mbappé a noté que des joueurs comme Fabián Ruiz et Rodri ont bénéficié d'une trop grande liberté. Selon Goal.com, l'attaquant s'est plaint d'un manque de communication collective. « Nous nous sommes retrouvés en infériorité numérique au milieu, c'est très difficile de jouer contre l'Espagne ainsi. Fabián et Rodri avaient assez de temps pour travailler le ballon. Il a manqué de communication dans le pressing », a déclaré Kylian Mbappé.

Selon le capitaine, l'équipe aurait dû s'appuyer davantage sur un pressing individuel pour forcer l'adversaire à l'erreur. Cependant, la tactique choisie par Deschamps a permis à l'Espagne de jouer dans son style habituel, basé sur la possession. Cela a empêché les Français de lancer des contre-attaques.

Erreurs techniques et niveau de jeu

Le fait que l'équipe de France n'ait pas réussi à cadrer un seul tir pendant les 80 premières minutes a surpris les experts. À la 22e minute, Lucas Digne a concédé un penalty après une faute sur Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal a ouvert le score, puis en seconde période, Pedro Porro a scellé le résultat.

Mbappé a admis que l'équipe avait joué en dessous de son niveau, tant sur le plan tactique que technique. Selon lui, même en possession du ballon, les contrôles manquaient de qualité, empêchant de conclure efficacement les attaques. « Si vous ne faites pas le travail nécessaire en demi-finale de Coupe du Monde, vous ne pouvez pas gagner », a-t-il ajouté.

Un autre membre de l'équipe, le milieu de terrain de Manchester City Rayan Cherki, a partagé l'avis du capitaine. Cherki a souligné que l'Espagne avait montré plus d'envie et que la France avait été dominée dans tous les secteurs. Selon lui, malgré le talent dans l'effectif, l'équipe n'a pas su montrer sa vraie force sur le terrain.

Après cette défaite, les débats sur l'avenir de Didier Deschamps et sur le style de jeu de l'équipe devraient s'intensifier. L'Espagne, quant à elle, se qualifie pour la finale et célèbre l'une de ses victoires historiques.