ServiceNow investit 40 millions de dollars dans la société indienne BusinessNext

Le géant américain du logiciel d'entreprise ServiceNow a investi 40 millions de dollars dans BusinessNext, un leader indien des technologies bancaires. Grâce à cet accord, l'entreprise indienne, forte de 24 ans d'existence, est valorisée à 700 millions de dollars, ServiceNow acquérant une participation d'environ 5 %. Cette étape vise à étendre l'automatisation des flux de travail basés sur l'AI sur le marché mondial des services financiers. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Basée à Noida, BusinessNext dessert actuellement plus de 70 banques en Inde, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Parmi ses clients figurent des institutions prestigieuses telles que la Reserve Bank of India, la State Bank of India et le géant du secteur privé HDFC Bank. Près de la moitié des revenus de l'entreprise proviennent des marchés étrangers.

Partenariat stratégique et expansion mondiale

Selon les informations de TechCrunch, Nishant Singh, fondateur et PDG de BusinessNext, a préféré un partenariat avec ServiceNow à de simples investisseurs financiers. Ce choix permet à l'entreprise de tirer parti du réseau de vente mondial et de l'infrastructure de ServiceNow. Singh a qualifié cet accord de « partenariat stratégique renforcé par un financement » et prévoit d'accélérer le lancement de ses produits sur de nouveaux marchés.

Alors que ServiceNow est reconnu pour l'automatisation des flux de travail d'entreprise et des systèmes backend, BusinessNext se spécialise dans les processus de front-office bancaire. La fusion des deux entreprises permet d'offrir une solution intégrée couvrant toutes les étapes, de l'interaction client aux opérations internes des institutions financières.

« Banque autonome » et avenir de l'AI

Fondée en 2002 et connue sous le nom de CRMNext jusqu'en 2022, l'entreprise travaille ces dernières années sur la création d'une plateforme de « banque autonome ». La particularité de cette plateforme réside dans l'utilisation d'agents AI pour automatiser les opérations bancaires, tout en conservant les données sensibles sur une infrastructure privée conforme aux exigences réglementaires.

Kulmeet Bawa, directeur de ServiceNow pour l'Inde et la région SAARC, souligne que le secteur financier indien est en phase de transition, passant d'expériences numériques à des opérations entièrement basées sur l'AI. Cet investissement renforce non seulement la position de ServiceNow sur le marché asiatique, mais contribue également à la modernisation des systèmes bancaires à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de ce partenariat, l'accent sera mis sur les domaines clés suivants :

Automatisation des opérations bancaires par l'AI ;

Amélioration de la qualité du service client à un nouveau niveau ;

Mise en œuvre de technologies cloud tout en garantissant la sécurité des données ;

Mise en œuvre de stratégies de vente conjointes sur le marché financier mondial.

BusinessNext a réalisé un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars l'année fiscale dernière et est l'une des rares startups technologiques rentables. Le soutien d'un géant comme ServiceNow permettra à l'entreprise de multiplier ses revenus dans les années à venir et de renforcer sa compétitivité sur la scène internationale.