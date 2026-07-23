La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a adopté une nouvelle règle renforçant les restrictions à l'encontre des géants technologiques chinois Huawei et ZTE. Selon cette décision, il est désormais officiellement interdit de vendre sur le territoire américain non seulement les appareils finis de ces entreprises, mais aussi tout équipement intégrant leurs composants critiques et microcircuits. Cette mesure est considérée comme une nouvelle action radicale de Washington pour garantir la sécurité nationale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour rappel, Huawei et ZTE figuraient sur la liste des « produits interdits » de la FCC depuis 2022. Cependant, la législation en vigueur présentait jusqu'ici certaines lacunes, permettant à des fabricants tiers d'accéder au marché américain en utilisant des composants chinois dans leurs appareils. La nouvelle réglementation ferme définitivement cette « faille » et refuse la certification de tout équipement contenant des composants matériels fonctionnels logiques.

Un « rideau de fer » numérique et de nouvelles restrictions

Le président de la FCC, Brendan Carr, a souligné que ces mesures visent à protéger l'infrastructure de communication des États-Unis contre l'influence de puissances étrangères. Les nouvelles règles, entrées en vigueur à la mi-juillet, couvrent non seulement les smartphones ou tablettes, mais aussi les équipements de télécommunication à l'échelle industrielle. Cela signifie que la voie d'accès au marché américain pour les entreprises chinoises via la fourniture de composants est désormais totalement fermée.

En outre, la Federal Communications Commission a élargi la portée des restrictions pour inclure le contrôle des importations de drones et de routeurs. L'une des nouveautés les plus importantes est la proposition d'interdire aux opérateurs de télécommunications américains d'établir des interconnexions avec les entreprises de communication chinoises. Si cette proposition est approuvée, les grands fournisseurs chinois seront contraints de cesser les activités de leurs centres de données sur le territoire américain.

Impact sur la chaîne d'approvisionnement mondiale

Selon les informations d'ixbt.com, un tel blocus devrait avoir un impact sérieux sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Des entreprises comme Huawei et ZTE ont été pendant longtemps des fournisseurs de composants bon marché et de haute technologie. Désormais, pour continuer à vendre leurs produits sur le marché américain, les autres fabricants devront abandonner les puces et modules chinois et rechercher des fournisseurs alternatifs (souvent plus coûteux).

Les marques Huawei et ZTE occupent toujours des positions de leader sur le marché en Ouzbékistan. La majorité des opérateurs mobiles du pays construisent leurs réseaux 4G et 5G sur la base des équipements de ces entreprises. Bien que cette « guerre froide technologique » entre les États-Unis et la Chine n'affecte pas directement notre marché local pour le moment, elle ne manquera pas d'influencer la standardisation des technologies et la formation des prix à l'échelle mondiale.

En conclusion, les récentes décisions de Washington constituent la suite logique de la stratégie visant à isoler les géants technologiques chinois sur la scène internationale. Cela rendra les opérations de Huawei et ZTE encore plus complexes, non seulement aux États-Unis, mais aussi sur les marchés de ses alliés.