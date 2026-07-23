OnePlus présente le nouveau smartphone N6x : Design et stratégie de marché

OnePlus, l'un des acteurs majeurs du marché des smartphones, a officiellement annoncé son nouveau modèle OnePlus N6x. Cet appareil vise à renforcer la position de la marque sur le segment de prix intermédiaire. La société a fixé la date de présentation au 31 juillet et l'événement devrait se tenir en Inde, comme l'a rapporté le site ixbt.com. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Le design du nouveau OnePlus N6x diffère considérablement du modèle OnePlus N6 récemment dévoilé. En suivant les tendances actuelles, le fabricant a doté l'appareil de bords plats et d'angles droits. Le panneau arrière est également entièrement plat, ce qui confère au smartphone une apparence minimaliste et haut de gamme.

Design et spécificités techniques

L'élément visuel principal de l'appareil est son bloc photo. Au lieu du module carré du modèle précédent, un bloc ovale disposé verticalement dans le coin supérieur gauche du boîtier est désormais utilisé. Le flash LED est situé séparément, en dehors du bloc principal. De plus, la conservation de la prise jack 3,5 mm, qui se fait rare sur les smartphones modernes, offre un confort supplémentaire aux utilisateurs.

Selon les informations actuelles, le OnePlus N6x sera commercialisé en deux couleurs : bleu clair et rouge foncé (maroon). La campagne publicitaire de la société utilise le slogan "Beyond what you x-pect" (Au-delà de vos attentes), ce qui suggère que le smartphone pourrait intégrer des capacités techniques ou des fonctionnalités inattendues.

Changements sur le marché mondial

Récemment, diverses informations ont circulé sur l'avenir de la marque OnePlus sur le marché mondial. En particulier, des spéculations sur un éventuel retrait des marchés américain et européen ont été au centre des discussions. Des rumeurs concernant un retrait du marché indien étaient également apparues, mais la direction de l'entreprise a démenti ces informations, soulignant l'importance stratégique du marché indien pour eux.

Pour les utilisateurs d'Ouzbékistan, les modèles OnePlus sont également attrayants grâce à la qualité de leur logiciel et à leur rapidité. Bien que le nouveau modèle N6x soit officiellement présenté en Inde, il devrait arriver rapidement dans la région d'Asie centrale via le "marché gris" et les plateformes de vente en ligne. Cela pourrait constituer une excellente alternative pour les acheteurs à la recherche d'appareils de qualité à un prix abordable.