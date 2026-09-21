Samsung et Kairos Power vont construire un réacteur nucléaire pour Google

·36·Technologie
Samsung et Kairos Power vont construire un réacteur nucléaire pour Google

Le développement rapide des technologies d'AI et la demande croissante en électricité pour les centres de données créent de nouveaux partenariats sur le marché de l'énergie et de la technologie. Selon ixbt.com, la startup spécialisée dans les technologies nucléaires Kairos Power a choisi la société d'ingénierie Samsung C&T pour aider à construire un réacteur de démonstration de 50 MW destiné à Google. Ce partenariat est considéré comme une étape majeure dans le secteur de l'énergie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'accord, Samsung C&T s'engage à investir dans Kairos Power et à fournir des services d'ingénierie gratuits. Les représentants de Kairos Power ont indiqué que la valeur totale de ce package est estimée à 100 millions de dollars, dont 70 millions sous forme d'investissement direct en capital. Samsung C&T possède une vaste expérience, ayant participé à la construction de plus de dix réacteurs nucléaires dans le monde.

Google et l'énergie nucléaire

À l'automne 2024, Google a signé un contrat majeur avec Kairos Power. Selon cet accord, la startup doit construire des réseaux de petits réacteurs nucléaires capables de produire environ 500 MW d'électricité d'ici 2035. Actuellement, Kairos Power mène la construction de deux réacteurs à Oak Ridge, dans le Tennessee.

Le premier site, baptisé Hermes 1, est un réacteur de démonstration à faible puissance qui aidera l'entreprise à perfectionner sa conception commerciale. Le second, Hermes 2, est le premier réacteur à échelle commerciale de Kairos. La puissance produite par les réacteurs Hermes couvrira les 50 premiers MW du contrat signé avec Google. En novembre 2024, la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis a officiellement autorisé la construction de ces réacteurs.

Caractéristiques technologiques et sécurité

Le réacteur Hermes 2 sera un dispositif à haute température refroidi par des sels fondus. Bien que cette conception ait été discutée pendant des années, elle n'a jamais été construite à l'échelle commerciale. Le point d'ébullition élevé des sels fondus permet de maintenir une pression basse, réduisant ainsi le risque d'explosion en cas de défaillance des composants.

La startup utilise également un type de combustible nucléaire relativement nouveau appelé TRISO. Dans ce système, de minuscules grains d'uranium sont entourés de couches de céramique et de carbone, puis chargés sous forme de sphères. Ce système est conçu pour prévenir les risques de fusion nucléaire. L'entreprise dispose d'environ cinq ans pour mettre en service sa première centrale électrique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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