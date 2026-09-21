Huawei abandonne ses projets internationaux sur le marché des puces d'IA

Le géant technologique chinois Huawei a abandonné son projet de lancer pleinement ses processeurs dédiés à l'IA sur le marché international. Selon ixbt.com, la raison principale est l'incapacité à satisfaire la demande extrêmement élevée du marché intérieur, car les capacités de production actuelles suffisent à peine à couvrir les besoins locaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ces dernières années, l'entreprise a remporté un succès considérable non seulement dans la vente de smartphones, mais aussi dans le développement de puces spécialisées pour l'IA. Cependant, le problème de pénurie est directement lié aux capacités de SMIC, le partenaire principal qui fabrique les produits Huawei. En raison de l'énorme demande intérieure, les parties ne voient aucun intérêt à disperser leurs ressources sur les marchés d'autres pays.

La gamme Ascend et la priorité au marché intérieur

Actuellement, Huawei travaille activement à l'amélioration de sa gamme de processeurs Ascend. En particulier, bien que l'entreprise finalise le travail sur les modèles Ascend 960 attendus prochainement, elle a déjà annoncé certaines caractéristiques techniques des puces de nouvelle génération Ascend 970 et 980.

Bien que le processus d'expansion internationale à grande échelle ait été stoppé, les experts soulignent que Huawei continue de fournir une quantité minimale de ses produits à certains clients étrangers sélectionnés. Toutefois, l'entreprise garde secrets les détails et les volumes de ces livraisons et ne considère pas cela comme une entrée officielle sur le marché international.