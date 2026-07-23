Segotep Boundless Sky 400T : un boîtier PC compact et abordable est présenté

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Segotep Boundless Sky 400T : un boîtier PC compact et abordable est présenté

Segotep, un acteur bien établi sur le marché des composants informatiques, a dévoilé son nouveau modèle Boundless Sky 400T. Ce boîtier devrait attirer l'attention de nombreux utilisateurs grâce à ses dimensions compactes, ses capacités de refroidissement de haut niveau et son prix abordable. Conçu pour les amateurs de systèmes compacts, ce produit allie design moderne et fonctionnalité. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, la particularité principale du boîtier Boundless Sky 400T réside dans ses panneaux en maille (mesh) sur trois côtés. Cette solution maximise la circulation de l'air et empêche la surchauffe des composants internes. La conception modulaire du boîtier permet aux utilisateurs d'installer ou de remplacer des pièces rapidement et facilement.

Capacités techniques et espace

Les dimensions du nouveau modèle sont de 380 x 200 x 335 mm, prenant en charge les cartes mères au format M-ATX et ITX. Bien que le boîtier paraisse petit, son espace interne est plus spacieux que prévu. En particulier, les utilisateurs peuvent installer des ventirads CPU jusqu'à 165 mm de hauteur et des alimentations ATX jusqu'à 140 mm.

Un accent particulier a été mis sur le système de refroidissement. Le boîtier Boundless Sky 400T permet d'installer jusqu'à 5 ventilateurs au total :

  • Deux ventilateurs de 120 mm en bas (ou un système de refroidissement liquide de 240 mm) ;
  • Deux ventilateurs de 120 mm sur le dessus ;
  • Un ventilateur de 120 mm sur le panneau arrière.

Des emplacements sont également prévus pour le stockage. Le bas du boîtier dispose d'un emplacement pour un disque dur de 2,5 ou 3,5 pouces, et le panneau arrière peut accueillir un autre disque de 2,5 pouces. Le panneau avant comporte deux ports USB-A 3.0 et une prise audio de 3,5 mm pour plus de commodité.

Prix et perspectives du marché

Le modèle Segotep Boundless Sky 400T est actuellement proposé au prix de 279 yuans, soit environ 40 dollars US. Cette stratégie tarifaire en fait l'une des options les plus attractives pour ceux qui souhaitent monter un PC de jeu économique mais performant.

Compte tenu de la demande croissante pour les boîtiers M-ATX compacts, si ce modèle arrive sur les étagères des magasins locaux, il trouvera sans aucun doute rapidement ses acheteurs. Cette nouveauté de Segotep sera idéale, en particulier pour les utilisateurs qui apprécient le minimalisme et un refroidissement efficace.

SegotepOrdinateurTechnologieGadgetBoundless Sky
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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