Airbus, l'un des leaders de l'industrie aéronautique, a annoncé une nouvelle étape du programme LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture), visant à repenser radicalement les avions de ligne. Dans le cadre de ce projet, une architecture énergétique hybride-électrique sera développée et testée pour les futurs aéronefs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Alors que la plupart des projets similaires se concentrent uniquement sur la création de nouveaux moteurs, les ingénieurs d'Airbus mettent l'accent sur la création d'un « système nerveux électrique » pour l'avion. Ce système intègre des générateurs, des batteries, de l'électronique de puissance et des mécanismes de contrôle intelligents dans un réseau haute tension unique. Cette technologie devrait considérablement accroître l'efficacité des futurs avions régionaux et moyen-courriers.

La nouvelle étape des technologies hybrides

Cette nouvelle phase est la suite logique du programme SWITCH, précédemment mis en œuvre. Dans ce cadre, des géants tels que Pratt & Whitney, Collins Aerospace et MTU Aero Engines avaient testé avec succès des composants individuels de groupes motopropulseurs hybrides. Désormais, Airbus se charge d'intégrer ces technologies dispersées en un complexe unifié.

Les principaux essais auront lieu au centre de recherche STEP à Ottobrunn, en Allemagne. Les ingénieurs vérifieront le fonctionnement harmonieux des batteries et des générateurs, ainsi que l'efficacité de la communication de la distribution d'énergie avec les autres systèmes embarqués. L'objectif principal est d'assurer un fonctionnement sans faille de tous les éléments en tant que système énergétique haute tension unique.

Selon Airbus, la première démonstration au sol à grande échelle de la nouvelle architecture est prévue pour 2027. Bien que le projet LEIA ne vise pas à créer un avion entièrement électrique, il est considéré comme l'une des étapes les plus importantes vers la transition vers l'aviation hybride. Cette approche permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz nocifs dans l'atmosphère de manière significative.

Coopération internationale et objectifs environnementaux

L'envergure du projet est vaste, impliquant plus d'une dizaine d'entreprises européennes et américaines, dont Safran, Liebherr Aerospace, SAFT et l'institut Fraunhofer. Une telle collaboration à grande échelle accélérera l'introduction de technologies écologiques et économiques dans le secteur de l'aviation.

Gestion intelligente de la distribution d'énergie ;

Assurer la sécurité des systèmes haute tension ;

Réduction du poids et augmentation de la puissance ;

Minimisation de l'impact environnemental.

Alors que le marché aéronautique ouzbek se modernise également progressivement, ces innovations de constructeurs comme Airbus garantissent que les futurs modèles de nouvelle génération, tels que l'Airbus A320neo ou ses successeurs, intégrés aux flottes des compagnies aériennes locales, seront encore plus économes.