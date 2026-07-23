Le Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'homme

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Le Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'homme

Un projet scientifique d'une grande importance pour le domaine médical est sur le point d'être lancé au Japon. Les chercheurs du pays visent à entamer des essais cliniques dès 2028 pour transplanter des reins de porcs génétiquement modifiés chez des humains. C'est ce qu'a rapporté The Japan Times dans son édition.

Il est précisé que ce projet est mené par la startup biotechnologique PorMedTec , fondée sur la base de l'Université Meiji. L'entreprise collabore avec la société biotechnologique américaine eGenesis et utilise des porcs ayant subi des modifications génétiques spécifiques.

Selon le plan, les reins prélevés sur les porcs seront transplantés chez des patients sélectionnés à l' Hôpital de l'Université d'Hokkaido à Sapporo, ainsi qu'à l' Hôpital général Shonan Kamakurasitué dans la préfecture de Kanagawa. Les experts soulignent que ces essais cliniques seront étroitement surveillés en termes de sécurité et d'efficacité.

Selon les scientifiques, la transplantation d'organes d'animaux vers les humains, appelée xénotransplantation, est l'une des voies les plus prometteuses pour résoudre le problème de la pénurie d'organes de donneurs. Si cette technologie fait ses preuves, elle pourrait permettre de sauver la vie de milliers de patients à l'avenir.

Selon les données, eGenesis a effectué un total de 69 modifications génétiques sur les porcs élevés par l'entreprise afin de réduire la probabilité de rejet du nouvel organe par l'organisme humain et de diminuer le risque de transmission de virus animaux à l'homme.

À ce jour, quatre essais cliniques basés sur cette technologie ont été menés aux États-Unis. Il a été noté que certains patients n'ont pas eu besoin de dialyse pendant plusieurs mois après l'opération. Cela est considéré comme l'un des résultats importants démontrant le potentiel de cette nouvelle technologie.

Au Japon, actuellement, plus de 300 000 personnes suivent un traitement de dialyse régulier en raison d'une insuffisance rénale. Parallèlement, près de 15 000 patients attendent une transplantation rénale. C'est pourquoi les scientifiques espèrent que cette technologie permettra à l'avenir de résoudre partiellement le problème de la pénurie d'organes.

PorMedTec , dirigée par le professeur de l'Université Meiji Hiroshi Nagashima, affirme que les recherches scientifiques sur la mise en œuvre de la transplantation interspécifique se poursuivront de manière cohérente. Selon lui, ce domaine pourrait devenir l'une des technologies les plus efficaces et importantes de la médecine moderne à l'avenir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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