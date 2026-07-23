La lutte pour Alessandro Bastoni : le Real Madrid et Mourinho tournent leurs regards vers l'Italie

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La lutte pour Alessandro Bastoni : le Real Madrid et Mourinho tournent leurs regards vers l'Italie

Le défenseur de l'Inter Milan et de l'équipe nationale d'Italie, Alessandro Bastoni, devient l'un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Les récentes déclarations de son agent, Tullio Tinti, ont servi de signal pour les grands clubs européens, notamment le Real Madrid et les projets dirigés par José Mourinho. Bien que le défenseur soit pour l'instant fidèle à son club, la possibilité de changements futurs n'est pas totalement exclue. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au média italien Sky Sport, Tinti a évoqué le contrat actuel et les projets de son client. Selon lui, Bastoni a encore deux ans de contrat avec l'Inter et aime sincèrement les couleurs du club. Cependant, le « mais » dans le discours de l'agent a attiré l'attention de beaucoup. Il a laissé la porte ouverte à des négociations si une offre satisfaisante pour le club et le joueur arrivait à l'avenir.

Un jeu stratégique sur le marché des transferts

Le prestigieux journal espagnol AS a comparé cette manœuvre de l'agent à la méthode de la « carotte et du bâton ». D'un côté, la loyauté du joueur est soulignée, et de l'autre, les portes du transfert restent entrouvertes. Cela est considéré comme une opportunité favorable pour des géants comme le Real Madrid. Bien qu'aucune négociation officielle n'ait encore commencé, Bastoni reste dans le viseur du club madrilène.

L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, considère le renforcement de la ligne défensive comme une priorité. Bastoni est l'un des noms principaux sur sa liste. Le technicien portugais apprécie grandement le style de jeu et la vision du terrain du défenseur italien. Cependant, avant de réaliser de nouveaux transferts, le « club royal » doit maintenir l'équilibre de son effectif et vendre certains joueurs.

Actuellement, la concurrence pour le poste de défenseur central au Real Madrid est très forte. L'équipe compte le nouveau venu Konaté, le jeune talent Dean Huijsen, l'expérimenté Antonio Rüdiger, ainsi que des joueurs comme Asencio et Militão. Malgré cela, Mourinho a l'intention de renforcer davantage la défense centrale et le milieu de terrain. L'arrivée de Bastoni devrait apporter un nouveau souffle et une flexibilité tactique à la défense de l'équipe.

Pour l'Inter, laisser partir Alessandro Bastoni ne sera pas une décision facile. Le défenseur occupe une place importante dans le système de jeu de l'équipe et est devenu un favori des supporters. Cependant, les intérêts financiers et le désir du joueur de relever de nouveaux défis pourraient changer radicalement la situation avant la fermeture du mercato. Pour l'instant, toutes les parties ont adopté une position d'attente.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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