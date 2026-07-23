Meta commet une erreur inattendue dans sa nouvelle publicité sur l'IA

Meta, l'un des géants technologiques mondiaux, a présenté une nouvelle publicité consacrée à l'avenir de l'intelligence artificielle (AI). Bien que cette campagne vidéo vise à dissiper les craintes liées à l'AI et à promettre un avenir radieux pour l'humanité, la bande-son utilisée a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Le problème est que, sous des images optimistes, résonne une chanson sur l'extinction de l'humanité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La publicité commence par des images en noir et blanc montrant des titres alarmistes sur l'AI prenant le contrôle des emplois et provoquant une crise mondiale. Ensuite, les images passent à la couleur, montrant des personnes heureuses, des jeunes se relaxant dans la nature et des amis s'étreignant. La voix off souligne : « Appelez-nous optimistes ou rêveurs, mais nous croyons en l'humanité. L'avenir est pour tout le monde ».

L'œuvre de Bowie et le malentendu

Comme l'a souligné The Verge, Meta a choisi la chanson « Five Years » du légendaire David Bowie comme bande-son pour cette publicité sur « l'avenir radieux ». Bien qu'elle semble inspirante et entraînante à première vue, le sens original de cette chanson contredit totalement l'idée de la publicité. Les paroles racontent la fin de la vie sur Terre dans cinq ans et l'extinction massive de l'humanité.

La partie de la chanson où le mot « humans » est répété plusieurs fois a été choisie pour la publicité. Cependant, si l'on regarde le contexte des paroles, elles décrivent un présentateur de journal télévisé annonçant en pleurant que la Terre est en train de mourir et que les gens sont en proie à la panique. L'équipe marketing de Meta semble s'être laissée emporter par l'ambiance générale de la chanson sans prêter attention à son contenu.

Cette situation est perçue comme une ironie particulière dans le monde de la technologie. Alors que Meta investit des centaines de milliards de dollars dans le développement de l'AI, l'utilisation d'une chanson sur la fin de l'humanité a été qualifiée d'« humour noir » par de nombreux utilisateurs.

Pour les utilisateurs en Ouzbékistan, de telles situations ne sont pas étrangères. Souvent, les marques internationales, lors de la promotion de produits, ne prêtent pas attention à la culture locale ou au sens profond de la musique choisie, se concentrant uniquement sur l'attrait extérieur. Dans le cas de Meta, cette erreur a suscité des moqueries et des critiques à l'échelle mondiale.

Pour l'instant, les représentants de Meta n'ont pas fait de déclaration officielle sur cette controverse concernant le choix de la musique. Selon les experts, lors de la création de campagnes publicitaires sur des sujets sensibles comme l'AI, il est nécessaire d'aborder chaque détail, en particulier les bandes-son, avec une extrême prudence.