Le projet Robotaxi de Tesla connaît un ralentissement inattendu : les plans d'Elon Musk sont-ils menacés ?

Tesla, leader du marché des véhicules électriques, a enregistré une baisse inattendue de son réseau Robotaxi, considéré comme son axe stratégique majeur pour l'avenir. Selon les derniers rapports publiés par l'entreprise, la distance parcourue par les taxis autonomes au service des clients payants au deuxième trimestre de cette année a considérablement diminué par rapport au premier trimestre. Cette situation contredit les promesses d'Elon Musk concernant les revenus massifs générés par les technologies de conduite autonome. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Si l'on examine les chiffres, au premier trimestre, la flotte de Robotaxi composée de SUV Model Y avait parcouru environ 1,1 million de miles dans le cadre de commandes payantes. Cependant, à la fin du deuxième trimestre, ce chiffre est tombé à 700 000 miles, soit une baisse de près de 36 %. Pourtant, Tesla avait annoncé l'extension de ce service dans six villes du Texas et de Floride.

Défis techniques et projet Cybercab

Lors de la conférence sur les résultats trimestriels, le patron de Tesla, Elon Musk, a reconnu la croissance lente du service Robotaxi. Selon lui, l'entreprise doit collecter des données de conduite spécifiques au modèle Cybercab biplace spécialement conçu. Les données actuellement extraites des millions de Model 3 et Model Y en circulation pourraient ne pas être suffisantes pour le nouveau châssis et la nouvelle plateforme.

Par conséquent, les ingénieurs de Tesla effectuent actuellement des tests avec des prototypes de Cybercab équipés de volants et de pédales. Musk a souligné qu'il est impossible d'augmenter massivement la flotte de Robotaxi tant que cette nouvelle plateforme n'est pas entièrement calibrée. Cela jette un doute sur les affirmations de l'entreprise, qui soutenait depuis plusieurs années que « les données collectées par les voitures existantes sont suffisantes pour un taxi autonome ».

Pertes financières et réaction du marché

La baisse des indicateurs de Robotaxi a coïncidé avec une diminution des revenus de l'activité principale de Tesla. Les résultats financiers de l'entreprise ont été inférieurs aux attentes des analystes de Wall Street. En conséquence, les actions de Tesla ont perdu plus de 13 % lors des échanges de jeudi. Les investisseurs s'inquiètent du fait que l'entreprise mise trop sur la technologie de conduite autonome et que les résultats attendus tardent à venir.

La direction de l'entreprise a expliqué ce ralentissement par des mesures de sécurité. « Nos objectifs concernant Robotaxi sont très ambitieux, mais nous devons être prudents pour éviter tout accident ou dommage aux personnes », a déclaré Elon Musk. Néanmoins, dans des régions comme San Francisco, les voitures Tesla ne disposent toujours pas des autorisations nécessaires pour une conduite entièrement autonome et circulent sous la surveillance d'un conducteur de sécurité.

En conclusion, bien que Tesla souhaite lier son avenir au transport entièrement autonome, les chiffres réels et les obstacles techniques montrent que ce chemin est encore long. Pour les marchés émergents, l'introduction de ces technologies reste directement liée au succès de l'expérience de Tesla aux États-Unis.