2 médailles d'or dès le premier jour : les filles d'Ouzbékistan ont brillé
Le Championnat d'Asie de natation artistique chez les jeunes, qui se déroule en Thaïlande, a connu un début éclatant pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Dès la première journée des épreuves de natation synchronisée, nos représentantes ont occupé la plus haute marche du podium dans deux catégories.
Alors que Darya Kochneva a devancé ses rivales dans le programme en solo, Khadicha Agzamova et Sabina Mahmudova ont remporté une victoire convaincante en duo technique. Les scores obtenus témoignent de la nette supériorité des athlètes ouzbèkes.
Darya Kochneva décroche le premier or
Darya Kochneva a remporté la première médaille d'or de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ce championnat.
Dans le programme technique en solo féminin, elle a obtenu 219,0758 points pour s'emparer de la première place. La représentante de Singapour, Kira Li Szya Syuan, a terminé deuxième, et la Kazakhe Sofiya Kharchenko troisième.
Solo technique, groupe «A» :
Rang
Athlète
Pays
Points
1
Darya Kochneva
Ouzbékistan
219,0758
2
Kira Li Szya Syuan
Singapour
209,6417
3
Sofiya Kharchenko
Kazakhstan
186,8417
Kochneva a assuré sa victoire avec autorité, laissant sa plus proche concurrente à près de 10 points.
Le duo ouzbek n'a laissé aucune chance à ses adversaires
La deuxième médaille d'or a été remportée lors des épreuves de duo technique.
La performance de Khadicha Agzamova et Sabina Mahmudova a été évaluée par les juges à 253,3141 points Ce résultat est supérieur de près de 25 points à celui des représentantes du Kazakhstan, arrivées deuxièmes.
Le duo ouzbek a enregistré le meilleur résultat de la compétition, montant sur la plus haute marche du podium.
Les résultats officiels indiquent que l'équipe d'Ouzbékistan était composée de Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova et Darya Kochneva.
Le trio de tête en duo technique
Rang
Athlètes
Pays
Points
1
Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova, Darya Kochneva
Ouzbékistan
253,3141
2
Makpal Kalmurza, Dayana Jamanchalova
Kazakhstan
228,5741
3
Yon Szya I, Gan Yue Txun
Malaisie
200,7884
La victoire écrasante des représentantes ouzbèkes démontre l'excellente préparation de l'équipe pour ce championnat.
Le championnat ne fait que commencer
Ces deux premières médailles d'or en natation artistique marquent un début de compétition réussi pour la délégation ouzbèke.
D'autres épreuves de sports aquatiques et de nouvelles médailles sont en jeu. Après les résultats de la première journée, on attend de belles performances des athlètes ouzbèkes pour la suite.
À votre avis, combien de médailles d'or l'équipe d'Ouzbékistan remportera-t-elle au total ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette victoire avec les fans de sport.
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