2 médailles d'or dès le premier jour : les filles d'Ouzbékistan ont brillé

Le Championnat d'Asie de natation artistique chez les jeunes, qui se déroule en Thaïlande, a connu un début éclatant pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Dès la première journée des épreuves de natation synchronisée, nos représentantes ont occupé la plus haute marche du podium dans deux catégories.

Alors que Darya Kochneva a devancé ses rivales dans le programme en solo, Khadicha Agzamova et Sabina Mahmudova ont remporté une victoire convaincante en duo technique. Les scores obtenus témoignent de la nette supériorité des athlètes ouzbèkes.

Darya Kochneva décroche le premier or

Darya Kochneva a remporté la première médaille d'or de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ce championnat.

Dans le programme technique en solo féminin, elle a obtenu 219,0758 points pour s'emparer de la première place. La représentante de Singapour, Kira Li Szya Syuan, a terminé deuxième, et la Kazakhe Sofiya Kharchenko troisième.

Solo technique, groupe «A» :

Rang Athlète Pays Points 1 Darya Kochneva Ouzbékistan 219,0758 2 Kira Li Szya Syuan Singapour 209,6417 3 Sofiya Kharchenko Kazakhstan 186,8417

Kochneva a assuré sa victoire avec autorité, laissant sa plus proche concurrente à près de 10 points.

Le duo ouzbek n'a laissé aucune chance à ses adversaires

La deuxième médaille d'or a été remportée lors des épreuves de duo technique.

La performance de Khadicha Agzamova et Sabina Mahmudova a été évaluée par les juges à 253,3141 points Ce résultat est supérieur de près de 25 points à celui des représentantes du Kazakhstan, arrivées deuxièmes.

Le duo ouzbek a enregistré le meilleur résultat de la compétition, montant sur la plus haute marche du podium.

Les résultats officiels indiquent que l'équipe d'Ouzbékistan était composée de Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova et Darya Kochneva.

Le trio de tête en duo technique

Rang Athlètes Pays Points 1 Khadicha Agzamova, Sabina Mahmudova, Darya Kochneva Ouzbékistan 253,3141 2 Makpal Kalmurza, Dayana Jamanchalova Kazakhstan 228,5741 3 Yon Szya I, Gan Yue Txun Malaisie 200,7884

La victoire écrasante des représentantes ouzbèkes démontre l'excellente préparation de l'équipe pour ce championnat.

Le championnat ne fait que commencer

Ces deux premières médailles d'or en natation artistique marquent un début de compétition réussi pour la délégation ouzbèke.

D'autres épreuves de sports aquatiques et de nouvelles médailles sont en jeu. Après les résultats de la première journée, on attend de belles performances des athlètes ouzbèkes pour la suite.

À votre avis, combien de médailles d'or l'équipe d'Ouzbékistan remportera-t-elle au total ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette victoire avec les fans de sport.