Karim Adeyemi rejoint le FC Barcelone : ses réflexions sur Lionel Messi et Lamine Yamal

Le club catalan du FC Barcelone a réalisé un nouveau coup d'éclat lors du mercato estival. L'attaquant allemand talentueux Karim Adeyemi est officiellement devenu un joueur des "Blaugranas". Arrivé en provenance du Borussia Dortmund, le joueur de 24 ans a signé un contrat longue durée jusqu'en 2031. Ce transfert est la deuxième recrue majeure du projet de Hansi Flick après Anthony Gordon. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la cérémonie de présentation officielle jeudi, Adeyemi a partagé ses objectifs et ses rêves avec sa nouvelle équipe. Le joueur a souligné que sa collaboration passée avec l'entraîneur Hansi Flick et le prestige mondial du club ont grandement influencé son choix de rejoindre Barcelone. Selon Goal.com, l'attaquant a déjà pu rencontrer ses coéquipiers au centre d'entraînement Ciutat Esportiva.

La Ligue des champions, l'objectif principal

Dans son interview, Adeyemi a reconnu que la pression est élevée dans un grand club comme Barcelone. "Je suis arrivé dans le meilleur club du monde et je veux prouver à l'entraîneur et aux supporters que je suis un joueur au niveau du Barça", a déclaré l'attaquant allemand. Selon lui, l'objectif principal du club est de remporter la Ligue des champions, ce qui a été le moteur de son transfert.

Il est intéressant de noter que Karim Adeyemi n'a pas caché qu'il n'était pas pleinement satisfait de sa performance la saison dernière. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 39 matchs avec le Borussia Dortmund, le joueur a avoué que l'intérêt d'un géant comme Barcelone était inattendu pour lui. Cependant, Hansi Flick lui a fait confiance, un facteur déterminant pour la réussite de ce transfert.

La comparaison entre Lamine Yamal et Lionel Messi

La nouvelle recrue a également exprimé son opinion sincère sur la jeune star de l'équipe, Lamine Yamal . Interrogé sur les comparaisons fréquentes dans les médias entre Yamal et Lionel Messi , Adeyemi a réagi ainsi : "Lamine ne m'en voudra probablement pas si je dis qu'il est très difficile d'atteindre le niveau de Messi. Messi est un sommet à part entière."

Néanmoins, Adeyemi a salué le talent de son coéquipier de 19 ans. Il estime que si Lamine Yamal continue sur sa lancée, il pourrait remporter le Ballon d'Or à l'avenir. Déjà champion d'Europe avec l'Espagne et auteur de 24 buts avec Barcelone la saison dernière, Yamal est un partenaire avec qui Adeyemi souhaite rapidement trouver des automatismes sur le terrain.

Adeyemi a cité Lionel Messi et Ronaldinho comme ses idoles d'enfance. Il est désormais prêt à remporter de nouveaux titres dans le stade où ses idoles ont brillé. Les supporters du Barça attendent avec impatience de voir si le duo d'attaquants rapides, Adeyemi et Yamal, portera le potentiel offensif de l'équipe à un nouveau niveau.