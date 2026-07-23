Il a accepté le combat que tout le monde a refusé : comment Guskov a évalué Ankalaev

L'Ouzbékistanais Le combattant de l'UFC Bogdan Guskov, avant le tournoi UFC Fight Night 282, Magomed Ankalaeva parlé ouvertement de son prochain combat contre. Il a qualifié son adversaire de l'un des combattants les plus dangereux de la division et a expliqué pourquoi beaucoup ont refusé cet affrontement.

Guskov a souligné que le fait qu'Ankalaev soit un ancien champion ou qu'il ne détienne pas la ceinture actuellement ne change pas son plan. Pour lui, ce combat n'est pas juste une autre rencontre dans sa carrière, mais un nouvel examen majeur à haut niveau.

« Ankalaev est un adversaire dangereux »

Lors de la conférence de presse, Guskov a clairement indiqué qu'il ne sous-estimerait pas la force de son futur adversaire.

« Ankalaev est un adversaire dangereux. Il n'est peut-être pas champion en ce moment, mais il est le prétendant numéro un. C'est un nouvel examen pour moi », a déclaré le combattant ouzbek.

Selon lui, le statut actuel d'Ankalaev n'affecte pas son plan de préparation au combat. Guskov considère l'adversaire comme un test sérieux et de haut niveau, quelles que soient les circonstances.

Pourquoi d'autres combattants ont-ils refusé l'offre ?

Guskov a également répondu à l'une des questions les plus débattues avant le combat : pourquoi de nombreux combattants n'ont-ils pas voulu monter dans l'octogone contre Ankalaev ?

« Pourquoi tout le monde refuse-t-il le combat contre Ankalaev ? Parce qu'il est le prétendant numéro un », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'accepter un combat à court terme contre un adversaire classé haut, doté d'une grande expérience et d'un style dangereux, est un risque majeur.

Dans un tel affrontement, une défaite peut affecter les plans futurs et la position du combattant dans le classement. Guskov, malgré ce risque, a saisi l'opportunité.

Guskov a reconnu la force de son adversaire

L'athlète ouzbek a déclaré qu'il considère Ankalaev comme plus fort que presque tous ceux qui sont classés en dessous de lui.

« On peut dire comme un fait que Magomed est plus fort que presque tous ceux qui sont en dessous de lui. C'est l'un des gars les plus dangereux de notre division », a déclaré Guskov.

Cette déclaration, tout en étant un signe de respect envers l'adversaire avant le combat, montre également l'ampleur de la tâche qui attend Guskov.

À propos du combat Informations Tournoi UFC Fight Night 282 Duel Bogdan Guskov — Magomed Ankalaev Date 25 juillet Statut d'Ankalaev Prétendant numéro un Évaluation de Guskov L'un des combattants les plus dangereux de la division

Le statut d'« ancien champion » ne change pas le plan

Guskov a indiqué qu'il ne prête pas trop attention au statut précédent d'Ankalaev.

Selon ses dires, le fait que l'adversaire soit un ancien champion ou ne possède pas la ceinture actuellement n'affecte pas la tactique de combat. La tâche principale est d'être prêt pour les points forts d'Ankalaev et de démontrer pleinement ses capacités dans l'octogone.

Cette approche montre que Guskov aborde l'affrontement comme un test professionnel plutôt que par peur d'un grand nom.

Une grande opportunité le 25 juillet

Pour Bogdan Guskov, ce combat pourrait être l'un des plus importants de sa carrière. Un succès contre le prétendant numéro un augmenterait considérablement son statut dans la division des poids mi-lourds.

Ankalaev montera dans l'octogone pour défendre sa place et se rapprocher une fois de plus d'un combat pour le titre. C'est pourquoi, lors de l'affrontement du 25 juillet, de gros enjeux sont en jeu pour les deux athlètes.

Selon vous, Guskov peut-il créer la sensation dans ce combat que beaucoup ont refusé ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les fans de l'UFC.