Google introduit une fonction de vidéo selfie pour accéder aux comptes

Google, leader dans le domaine de la sécurité numérique, a introduit une nouvelle fonctionnalité visant à simplifier le processus d'accès aux comptes des utilisateurs tout en renforçant leur protection. Désormais, les utilisateurs pourront confirmer leur identité via une courte vidéo selfie au lieu des mots de passe traditionnels ou des codes de vérification en deux étapes. Cette étape marque une nouvelle phase dans la tendance technologique visant à abandonner les mots de passe au profit des données biométriques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Selon le blog officiel de l'entreprise, cette nouvelle option est particulièrement utile lorsque l'utilisateur est bloqué hors de son compte ou dans des situations où l'accès à son appareil habituel est impossible. Contrairement à une simple photo statique, le système de vidéo selfie demande à l'utilisateur d'effectuer certains mouvements devant la caméra, comme tourner la tête à droite ou à gauche, ou bouger. Ce processus permet de capturer le visage sous différents angles et de l'enregistrer dans le système.

Lutte contre les Deepfake et les bots

L'un des plus grands défis pour les ingénieurs de Google est de prouver qu'un être humain réel se trouve devant la caméra. À une époque où les vidéos créées par AI (deepfake) se multiplient, les algorithmes de vérification de la vivacité (liveness check) du système sont cruciaux. Selon les représentants de l'entreprise, le système utilise plusieurs couches de filtres de sécurité et les mouvements en direct requis empêchent l'utilisation de fausses photos ou vidéos.

Cette technologie devient une norme non seulement pour les comptes personnels, mais aussi pour toute plateforme traitant des paiements financiers et des données confidentielles. Google souligne avoir combiné ses pratiques de sécurité standard avec cette nouvelle méthode biométrique pour détecter les tentatives de connexion suspectes.

Confidentialité et protection des données

La collecte de données biométriques suscite toujours des inquiétudes parmi les utilisateurs et les organismes de réglementation. Consciente de cela, Google garantit que les vidéos selfie sont stockées de manière hautement sécurisée et chiffrée. Il est précisé que les utilisateurs ont le droit de supprimer ces vidéos à tout moment via les paramètres de leur compte.

Pour les utilisateurs, cette fonctionnalité devrait également marquer une nouvelle étape dans la sécurisation des comptes. Surtout dans les régions où les problèmes tels que l'oubli de mots de passe ou les retards de réception des codes SMS sont fréquents, l'identification biométrique pourrait devenir la solution la plus fiable. Google déploie actuellement cette fonctionnalité progressivement pour tous les utilisateurs.