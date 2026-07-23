Tsarukyan et Oliveira à nouveau dans l'octogone : une revanche attendue !

L'une des plus grandes revanches de la catégorie poids légers de l'UFC est en préparation. Arman Tsarukyan, numéro deux du classement, pourrait affronter à nouveau l'ancien champion et détenteur de la ceinture BMF, Charles Oliveira.

Selon Red Fury MMA, le prochain combat entre les deux parties aura le statut de revanche. Lors du premier affrontement, Tsarukyan s'était imposé par décision partagée, mais les débats autour de ce résultat ne se sont toujours pas apaisés.

Qui a gagné le premier combat ?

Arman Tsarukyan et Charles Oliveira se sont affrontés pour la première fois le 13 avril 2024.

Le combat a été très serré et intense. Finalement, les juges ont accordé la victoire à Tsarukyan par décision partagée.

Le résultat serré du premier combat a renforcé l'intérêt pour une revanche.

Le camp d'Oliveira cherchera à inverser le résultat cette fois-ci, tandis que Tsarukyan tentera de prouver que sa précédente victoire n'était pas un hasard.

Pourquoi ce combat est-il si important ?

Tsarukyan est classé deuxième chez les poids légers de l'UFC. Oliveira, en plus d'être un ancien champion, est l'un des combattants les plus expérimentés et dangereux de la division.

L'importance de cette revanche réside dans les points suivants :

la possibilité de se rapprocher d'un combat pour le titre ;

le maintien d'une place élevée dans le classement ;

mettre fin aux débats sur le résultat du premier combat ;

modifier l'équilibre des forces dans la division des poids légers.

Le vainqueur pourrait renforcer ses prétentions au titre.

Quel est le palmarès de Tsarukyan ?

À 29 ans, Arman Tsarukyan a disputé 26 combats en MMA professionnel.

Indicateur Résultat Combats 26 Victoires 23 Victoires avant la limite 15 Défaites 3

Tsarukyan a débuté sa carrière professionnelle en septembre 2015. Il participe à l'UFC depuis avril 2019.

Il est maître de sport en lutte libre et en MMA. Son contrôle au sol, sa condition physique et sa capacité à travailler à un rythme élevé sont ses principaux atouts.

Pourquoi Oliveira est-il un adversaire dangereux ?

Charles Oliveira possède une grande expérience en tant qu'ancien champion de l'UFC et détenteur de la ceinture BMF.

Il est connu pour ses finitions au sol, ses soumissions, ainsi que pour son agressivité debout.

Bien que Tsarukyan ait gagné le premier combat, un second duel contre un adversaire comme Oliveira pourrait suivre un scénario totalement différent.

Quand aura lieu la revanche ?

Pour l'instant, la date et l'événement n'ont pas été officiellement annoncés. Red Fury MMA a rapporté que la revanche est en préparation, mais il n'y a pas encore d'annonce officielle de l'UFC.

Par conséquent, si le combat est confirmé, la date, le lieu et le format seront communiqués ultérieurement.

Selon vous, Tsarukyan gagnera-t-il à nouveau ou Oliveira égalisera-t-il le score ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de l'UFC.