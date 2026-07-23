Alessandro Bastoni dans le viseur du Real Madrid : le défenseur italien va-t-il quitter l'Inter

Alessandro Bastoni, l'un des défenseurs centraux leaders de l'équipe nationale d'Italie et de l'Inter, attire l'attention des grands clubs à l'approche du mercato estival. Les récentes déclarations de son agent, Tullio Tinti, ont suscité de vives discussions sur le marché des transferts. Bien que le joueur soit actuellement fidèle à son club, les propos de l'agent soulèvent des questions sur son avenir. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Sky Sport, Tullio Tinti a souligné que son client a encore deux ans de contrat avec l'Inter et qu'il aime sincèrement les couleurs du club. Cependant, l'agent n'a pas totalement exclu la possibilité d'un transfert. Selon lui, si une offre satisfaisante pour le club et le joueur arrivait à l'avenir, il serait possible de s'asseoir à la table des négociations. Cela est interprété comme un feu vert pour les grands clubs européens.

L'intérêt du Real Madrid

Selon le prestigieux journal espagnol AS, Alessandro Bastoni figure sur la liste restreinte du Real Madrid . Les Madrilènes surveillent le talent italien dans le but de renforcer leur ligne défensive. Les experts qualifient la déclaration de l'agent d'approche de type « carotte et bâton » : d'un côté, la loyauté est reconnue, de l'autre, les portes restent ouvertes pour une offre appropriée.

Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas fait d'offre officielle. La raison principale est liée à la politique de transfert du club. Le club royal doit vendre des joueurs existants ou libérer de la masse salariale avant d'acheter de nouveaux joueurs. Cette règle s'applique non seulement à la défense, mais aussi au milieu de terrain.

Actuellement, la concurrence en défense au sein de l'équipe madrilène est assez forte. Le club dispose de noms comme Konaté, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asencio et Eder Militao. Néanmoins, le fait que Bastoni soit gaucher et sa capacité à jouer avec le ballon le distinguent des autres candidats.

La direction de l'Inter ne veut pas laisser partir son leader facilement. Pour les Milanais, Alessandro Bastoni est vu non seulement comme un pilier défensif, mais aussi comme un futur capitaine de l'équipe. Cependant, la situation financière du club et des offres de transfert importantes pourraient changer la donne. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur la participation du joueur au Championnat d'Europe et sur ses décisions futures.