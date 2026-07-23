Une légende de l'aviation : les Boeing 717 retirés du service

L'ère des Boeing 717, véritables rois des vols court-courriers ayant marqué le marché mondial de l'aviation, touche à sa fin. Dans le cadre d'une modernisation majeure de sa flotte, la compagnie aérienne Alaska Airlines a officiellement annoncé le retrait de tous les appareils de ce modèle. Cette décision marque non seulement une mise à jour technique, mais aussi un changement stratégique complet pour les vols régionaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, à partir de 2028, Alaska Airlines commencera à remplacer progressivement les Boeing 717 de la flotte de Hawaiian Airlines par des Boeing 737-800, plus modernes et dotés d'une plus grande capacité. Ce processus devrait constituer l'une des étapes les plus importantes de l'intégration de Hawaiian Airlines au sein du groupe Alaska Air Group.

Une nouvelle ère pour les vols inter-îles

Les nouveaux Boeing 737-800 seront principalement basés à l'aéroport d'Honolulu et exploités par des équipages locaux. Grâce à ce changement, la direction de la compagnie prévoit d'augmenter considérablement le nombre de sièges passagers sur les liaisons populaires entre les îles Hawaï. Cela améliorera encore la commodité du transport pour le tourisme intérieur et la population locale.

Le modèle Boeing 717 possède un passé fascinant dans l'histoire de l'aviation civile. Initialement, cet avion avait été développé par la McDonnell Douglas Corporation sous le nom de MD-95. Cependant, après la fusion de cette société avec Boeing en 1997, le projet a été rebaptisé Boeing 717. Conçu pour transporter entre 110 et 125 passagers, cet appareil était spécialement adapté pour effectuer des dizaines de vols court-courriers par jour.

Opérateurs limités et capacités techniques

Les avions de ce modèle ont été produits entre 1998 et 2006, avec seulement 156 unités sorties des chaînes de montage. Actuellement, Hawaiian Airlines est le plus grand opérateur de Boeing 717 au monde. À l'échelle mondiale, la seule autre compagnie aérienne utilisant cet appareil à des fins commerciales est le transporteur américain Delta Air Lines.

Le Boeing 717 se distinguait par sa grande fiabilité, sa capacité de maintenance rapide dans les aéroports et son adaptabilité aux pistes courtes. Dans des régions géographiquement complexes comme les îles Hawaï, il a été un moyen de transport inégalé pendant de nombreuses années. Cependant, les exigences de l'aviation moderne, l'efficacité énergétique et les normes environnementales imposent le remplacement des anciens modèles par des alternatives plus contemporaines.

Le passage futur aux Boeing 737-800 augmentera non seulement la capacité, mais réduira également les coûts de maintenance pour Alaska Airlines. En effet, disposer d'une flotte composée d'un seul type d'avion simplifie considérablement la logistique et l'approvisionnement en pièces détachées. Ainsi, le Boeing 717, devenu cher au cœur des passionnés d'aviation, quittera définitivement le ciel dans les prochaines années.