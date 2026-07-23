Luka Modric prolonge avec le Milan : La légende croate reste une saison de plus

Le club italien de l'AC Milan a officiellement annoncé la prolongation du contrat de son milieu de terrain expérimenté, Luka Modric. La légende du football croate restera à San Siro jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Cette décision constitue un cadeau inattendu et important pour le nouvel entraîneur du club, Ruben Amorim, car le technicien souhaite s'appuyer sur l'expérience du leader de l'équipe pour sa première saison. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le nouveau contrat signé avec le joueur de 40 ans est valable jusqu'au 30 juin 2027. Ainsi, les diverses rumeurs concernant la retraite de Modric ont été écartées. Le communiqué du club souligne à quel point le vainqueur du Ballon d'Or est précieux pour l'équipe, tant sur le terrain que dans le vestiaire.

Un nouvel entraîneur et de nouveaux objectifs

Le Milan n'a pas connu une saison 2025-2026 à la hauteur des attentes. L'équipe a terminé cinquième de Serie A, manquant ainsi la qualification pour la Ligue des champions. Suite à cet échec, des changements majeurs ont eu lieu au sein de la direction du club : des spécialistes comme Massimiliano Allegri, Igli Tare et Geoffrey Moncada ont quitté leurs fonctions. Ruben Amorim a, quant à lui, pris la responsabilité de reconstruire l'équipe.

La saison dernière, Luka Modric a disputé 37 matchs avec les "Rossoneri", inscrivant 2 buts. Il joue un rôle crucial non seulement dans le schéma tactique de l'équipe, mais aussi en tant que modèle pour les jeunes joueurs. Pour Amorim, conserver un leader aussi expérimenté est un facteur clé pour stabiliser l'atmosphère au sein du groupe.

Selon les informations, Modric est également sur le point de mettre fin à sa carrière internationale. Il prévoit de disputer son match d'adieu avec l'équipe nationale de Croatie le 6 octobre. Après cela, il compte concentrer toute son attention sur les succès du Milan et terminer sa glorieuse carrière sur une note élevée.

Détails financiers et l'option Real Madrid

D'après les informations relayées par la presse italienne, le salaire de Luka Modric dans le cadre de son nouveau contrat s'élèverait à environ 3,5 millions d'euros. L'accord prévoit également divers bonus basés sur les performances du joueur. Il s'agit d'une offre très honorable au niveau de la Serie A pour un joueur qui fêtera ses 41 ans en septembre.

Il est intéressant de noter qu'avant la signature du contrat, des rumeurs circulaient selon lesquelles son ancien club, le Real Madrid, lui aurait proposé un poste dans le staff technique. Cependant, le milieu de terrain croate a prouvé qu'il n'était pas encore prêt à raccrocher les crampons et qu'il souhaitait continuer à jouer au plus haut niveau. Désormais, il se prépare à ramener le Milan en Ligue des champions et à lutter pour des titres.