Doublé de Hojimirzayev, match nul pour Navbahor : la 13e journée est terminée

La 13e journée de la Super League d'Ouzbékistan s'est achevée avec des résultats inattendus. Si le doublé d'Anvarjon Hojimirzayev a offert une victoire importante au Dinamo, Navbahor n'a pas réussi à vaincre la résistance de Qizilqum sur son terrain.

Les derniers matchs de la journée ont été marqués par un carton rouge, un but dans les arrêts de jeu et deux buts inscrits en quatre minutes. Ces résultats ont intensifié la lutte dans le milieu du classement.

Hojimirzayev a lancé le match avec un but

Il n'a fallu que deux minutes pour ouvrir le score lors du match entre Surxon et Dinamo. Anvarjon Hojimirzayev a trouvé le chemin des filets dès le début de la rencontre, donnant l'avantage aux Samarcandais.

En seconde période, le Dinamo s'est retrouvé dans une situation difficile. À la 61e minute, Amadu Dumbuya a été expulsé et l'équipe a dû jouer le reste du match en infériorité numérique.

Malgré cela, à la 77e minute, Hojimirzayev a marqué à nouveau, signant un doublé — 0:2.

Surxon n'a réussi à réduire l'écart qu'à la 90+3e minute grâce à un but de Humoyun Sherbo‘tayev.

Score final — 1:2, en faveur du Dinamo.

Une victoire préservée même à dix

Après l'expulsion de Dumbuya, Surxon a eu l'opportunité d'accentuer la pression. Cependant, le Dinamo a non seulement bien défendu, mais a également inscrit un deuxième but malgré son infériorité numérique.

Le héros incontesté du match a été Anvarjon Hojimirzayev :

Indicateur Résultat Premier but 2e minute Deuxième but 77e minute Score final 1:2 Expulsion Dumbuya, 61e minute

Le but de Surxon dans les dernières minutes n'a pas pu sauver l'équipe de la défaite.

Navbahor n'a maintenu son avantage que pendant quatre minutes

Lors du match entre Navbahor et Qizilqum à Tachkent, le score a également été ouvert en première période.

À la 15e minute, Dilshod Komilov a donné l'avantage aux Namanganais. Mais la joie des « Faucons » n'a pas duré longtemps.

Quatre minutes plus tard, Nikola Kumborovich a égalisé — 1:1.

Par la suite, bien que les deux équipes aient cherché le but de la victoire, le score n'a plus évolué. Navbahor a perdu deux points à domicile, tandis que Qizilqum repart avec un nul précieux.

Derniers résultats de la 13e journée

Super League, 13e journée

Surxon — Dinamo — 1:2

Buts: Humoyun Sherbo‘tayev, 90+3 — Anvarjon Hojimirzayev, 2, 77.

Expulsion : Amadu Dumbuya, 61.

Navbahor — Qizilqum — 1:1

Buts: Dilshod Komilov, 15 — Nikola Kumborovich, 19.

La lutte au classement s'est intensifiée

Grâce à ce résultat, le Dinamo a décroché trois points importants, améliorant ainsi sa position au classement.

Navbahor aurait pu se rapprocher des sommets en cas de victoire. Pour Qizilqum, ce point pris à l'extérieur est crucial dans la lutte pour le maintien.

La 13e journée est terminée, mais les écarts dans le milieu et le bas du tableau restent minimes. Une seule victoire lors de la prochaine journée peut bouleverser le classement.

Selon vous, Anvarjon Hojimirzayev a-t-il été le meilleur joueur de la 13e journée ? Laissez votre avis en commentaire et partagez les résultats avec les fans de la Super League.