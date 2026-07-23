Le club catalan du FC Barcelone cherche activement un nouvel attaquant pour renforcer sa ligne offensive. L'objectif principal du directeur sportif Deco est l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Cependant, face au refus du club madrilène d'entamer des négociations pour le transfert de la star argentine, la direction du club est contrainte d'explorer des alternatives. C'est ce que rapporte Goal.com .

Fait intéressant, les technologies modernes ont été impliquées dans ce processus. Selon le média sportif, un système d'intelligence artificielle a analysé 5 candidats les plus adaptés pour le FC Barcelone au cas où le transfert de Julián Álvarez ne se concrétiserait pas. Cette liste comprend des noms inattendus et des stars de haut niveau.

João Pedro, le premier choix de l'intelligence artificielle

Selon les analyses de l'IA, le candidat le plus approprié pour les Catalans est João Pedro, joueur de Chelsea. La technologie a salué son style de jeu, soulignant qu'il peut évoluer non seulement comme avant-centre, mais aussi comme second attaquant ou meneur de jeu. Sa capacité à faire le lien entre les lignes et son activité dans le pressingFC Barcelone.

Cependant, la probabilité de ce transfert est jugée faible. Chelsea a payé 70 millions d'euros pour le joueur l'année dernière et a signé un contrat jusqu'en 2033. L'IA a attribué une note de 9/10 à l'adéquation de João Pedro avec l'équipe, mais seulement 4/10 pour la probabilité de réalisation du transfert. Il est clair que les Londoniens ne souhaitent pas laisser partir l'un de leurs meilleurs éléments.

Autres alternatives

Victor Osimhen est désigné comme le deuxième candidat de la liste. L'attaquant nigérian de 27 ans, qui défend actuellement les couleurs de Galatasaray, se distingue par sa puissance physique et son sens du but. L'IA le considère comme un concurrent digne de ce nom pour Álvarez.

De plus, les résultats de l'analyse indiquent que les joueurs suivants pourraient également être utiles au FC Barcelone :

João Pedro (Chelsea) — attaquant polyvalent ;

Victor Osimhen (Galatasaray) — pur buteur ;

Lautaro Martínez (Inter) — leader expérimenté ;

Dušan Vlahović (Juventus) — attaquant jeune et prolifique ;

Alexander Isak (Newcastle) — joueur rapide et techniquement doué.

Pour l'instant,ne sait pas encore quel crédit accorder à ces recommandations. Mais les difficultés financières et les prix élevés sur le marché des transferts poussent le club à prendre des décisions plus créatives. Si l'option Julián Álvarez échoue, les Catalans devraient rapidement se tourner vers l'un des joueurs de cette liste.