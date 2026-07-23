Yandex présente une IA capable de répondre aux appels et d'effectuer des réservations

La société technologique russe Yandex a développé un nouvel agent d'intelligence artificielle (IA) spécialisé dans la réception des appels des utilisateurs et la gestion des réservations pour divers services. Ce projet innovant devrait marquer une nouvelle étape dans l'automatisation de la relation client pour les entrepreneurs du secteur des services. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau système « IA-hôtesse » peut engager une conversation en langage naturel avec les clients appelant des restaurants, des cafés ou d'autres établissements de services. Selon ixbt.com, l'assistant virtuel continue d'accepter les demandes des clients même lorsque le personnel est occupé ou en dehors des heures d'ouverture. Cela permet aux propriétaires d'entreprises de ne pas perdre de clients potentiels.

Base technologique et capacités

Le système repose sur les développements propres de Yandex, notamment le LLM (grand modèle de langage) Alice AI, ainsi que sur des technologies de reconnaissance et de synthèse vocale. Cette combinaison permet à l'agent IA de comprendre la parole humaine en temps réel et d'y répondre comme le ferait une personne réelle. Au cours de la conversation, le robot détermine l'heure souhaitée, vérifie la disponibilité et confirme la réservation.

Si aucune place n'est disponible à l'heure demandée par le client, l'assistant intelligent propose d'autres alternatives. Dans des situations complexes ou lorsque l'utilisateur formule des demandes spécifiques, le système transfère immédiatement l'appel à un employé responsable. Cela contribue à maintenir un haut niveau de qualité de service pour les clients.

Actuellement, la nouvelle technologie est testée dans des restaurants partenaires du service Yandex Yeda. Selon les analyses menées par l'entreprise, l'agent virtuel a réussi à répondre aux demandes des utilisateurs dans 99 % des cas. Cela inclut des résultats tels que poser des questions de clarification, filtrer les appels indésirables et réserver une table de manière autonome.

Plans futurs et domaines d'application

À l'avenir, Yandex ne souhaite pas limiter cette solution aux seuls établissements de restauration. Il est prévu d'appliquer la technologie de l'IA-hôtesse aux secteurs suivants :

Salons de beauté et salons de coiffure ;

Cliniques médicales et centres de stomatologie ;

Ateliers de réparation automobile et centres de services techniques ;

Centres de fitness et clubs de sport.

Alors que la demande pour les services numériques et les solutions basées sur l'IA augmente également sur le marché ouzbek, l'émergence de telles technologies pourrait intéresser les représentants des entreprises locales. Surtout dans les grandes villes comme Tachkent, où le flux de clients est élevé, l'automatisation des services aide à accroître l'efficacité.

En conclusion, on peut dire que cet agent IA présenté par Yandex n'est pas seulement une prouesse technique, mais un outil important pour les petites et moyennes entreprises afin de réduire la charge de travail du personnel. La popularisation du système pourrait à l'avenir transformer complètement le processus de prise de rendez-vous par téléphone.